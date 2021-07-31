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新竹漁港假日現採買人潮 「大棚架」網美市集8月中開幕

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹漁港魚貨直銷中心今天湧入採買人潮。記者張裕珍／攝影
新竹漁港魚貨直銷中心今天湧入採買人潮。記者張裕珍／攝影

今天是疫情警戒從三級降為二級的首個假日，新竹漁港今天湧現採買、休憩人潮，不少家長帶著孩子來放風箏、騎滑步車，魚貨直銷中心也有不少消費者採買新鮮魚貨，不過，戶外攤商區卻已清空拆除，新竹區漁會指出，因緊鄰的大棚架工程進入尾聲，預計8月中開幕，戶外攤商清空後，近期內將有74攤移往大棚架，重新迎接遊客。

新竹漁港魚貨直銷中心因疫情，目前場內仍維持人流總量控管，場內最多只能同時有280人，超過就要採一進一出，雖然疫情降級，此項人流管制措施依舊維持，進出口也分開避免人流混雜，不少消費者採買魚貨，也順道買生魚片與熟食回家大快朵頤。

新竹區漁會總幹事童錦杰說，雖然新竹已經開放餐飲場所內用，2樓美食區因店家多屬供應合菜性質，考量要落實隔板、梅花座與社交安全距離有難度，因此決定持續暫停營業，目前規畫暫停營運至8月9日，屆時再看中央流行疫情指揮中心指示再調整。

至於戶外的攤商區已經全面清空，不少消費者想採買也撲空，童錦杰說，因市府在一旁打造的大棚架工程即將完工，戶外攤商原有80攤，經協調將有74攤移往大棚架重新開幕，戶外攤商原有的場地空間正著手興建全新的魚貨直銷中心，採先建後遷。

童也提到，現有的魚貨直銷中心在1996年完工啟用，歷史已有20多年，因當時戶外有不少流動攤販，所以決定集中加強管理，也就是多年來大家看到的戶外攤商區，預計8月中將遷往大棚架重新營運，雖然每攤空間較小，但場地新穎衛生、遮風避雨，可提供全新的消費體驗。

新竹漁港魚貨直銷中心旁戶外攤商區近期清空，將遷往一旁的大棚架。記者張裕珍／攝影
新竹漁港魚貨直銷中心旁戶外攤商區近期清空，將遷往一旁的大棚架。記者張裕珍／攝影
新竹漁港魚貨直銷中心持續維持人流管制。記者張裕珍／攝影
新竹漁港魚貨直銷中心持續維持人流管制。記者張裕珍／攝影
新竹漁港今天有人放起風箏，享受戶外遊憩氛圍。記者張裕珍／攝影
新竹漁港今天有人放起風箏，享受戶外遊憩氛圍。記者張裕珍／攝影
新竹漁港魚貨直銷中心旁戶外攤商區近期清空，將新建全新的直銷中心。記者張裕珍／攝影
新竹漁港魚貨直銷中心旁戶外攤商區近期清空，將新建全新的直銷中心。記者張裕珍／攝影

新竹 疫情 風箏

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