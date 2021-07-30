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採檢2600人揪出確診者 鄭文燦宣告華儲感染事件落幕

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今視察華儲貨運站，也宣告該公司感染事件落幕。圖／桃園市政府提供
桃園市長鄭文燦今視察華儲貨運站，也宣告該公司感染事件落幕。圖／桃園市政府提供

桃園市長鄭文燦今上午到華航貨運站視察防疫工作，針對日前華儲員工感染新冠肺炎，他感謝業者配合採檢，讓職場疫情能夠順利落幕；華航董事長謝世謙也感謝桃園市府協助，並指未來如果有類似情形，會第一時間通知衛生局，確保職場工作安全。

華儲本月初傳出員工確診，除了家庭群聚以外，職場也有潛在風險。桃園市衛生局負責職場疫調，安排華儲全員及相關企業共2600多人採檢後，找到另一名確診者，成功守住疫情。

華航公司董事長謝世謙表示，華儲員工確診案爆發之後，鄭文燦第一時間關切，也謝謝桃園防疫團隊從旁協助，未來如有類似情形，會第一時間通知衛生局。

鄭文燦表示，機場不僅是台灣防疫第一線，也是國家經濟命脈支柱，因此需要高標準的邊境防疫政策，而台灣4大貨運站第一線人員的疫苗覆蓋率也應達百分百，機場相關行業也應納入紓困對象。

衛生局 桃園 職場

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