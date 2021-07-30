竹市路樹修剪引疑慮 中華電信解釋：將移植重種
新竹市林森路中華電信前多棵路樹近日修剪斷枝，民眾不滿斷頭式修剪，向民代檢舉。市議員陳建名、劉康彥說，斷頭式修剪非時代潮流，也是破壞市容，中華電信新竹營運處解釋，因榕樹盤根錯節，造成機房結構龜裂，雀榕掉果也危及路人，準備修剪移植樹木至他處，造成民眾誤解很抱歉，未來將重新栽種合適樹木。
這6棵行道樹位於中華電信建物退縮人行空間，產權為中華電信所有，由於修剪引起民眾疑慮，陳建名與劉康彥也找來市府城市行銷處到場會勘，他說，這6棵榕樹、雀榕座落舊城區，矗立車站旁陪伴新竹市民至少20年，遭逢如此對待，實在讓人不捨。2人也向立委柯建銘請命，要求中華電信盡速慎選易維管樹種，「把樹種回來」。
中華電信新竹營運處指出，樹木產權與坐落土地都為中華電信所有，因栽種多年的榕樹盤根錯節，造成地下室機房水泥結構龜裂，雨天漏水恐破壞機房，加上雀榕落果長期被來往車輛碾壓，也曾造成行人跌倒，因此中華電信才決定展開移植並先行修剪。
新竹營運處指出，已有向市府城市行銷處提報移植計畫，陸續進行2次修剪，預計之後將移植至南寮、香山等據點，未來也會評估栽種合適的樹種，在不影響中華電信機房的營運的前提下，替城市添回綠意。
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