桃園今本土0確診 有確診者違規挨重罰30萬

相隔24天，桃園再迎本土0確診，但有1例境外移入確診。市長鄭文燦表示，疫情在收斂，但邁向清零還要一段時間；桃園個案15700明知居家隔離不得外出或接待訪客，仍多次讓友人進家門，導致疫情擴散，市府今決定重罰30萬元。

鄭文燦表示，社區清零要靠精準疫調、及時採檢和擴大匡列等防疫工作，除了不遺漏任何個案，也是為找出潛在病例。針對特殊交友圈情況，除了以上做法之外，也有賴確診者能主動配合，如果刻意隱瞞，就可能造成疫情破口。

鄭文燦坦言，日前三級管制期間，有很多足跡顯示有人明知跟特定人士接觸存在風險，仍不避諱，除呼籲盡量避免外，也希望有相關接觸或危險群聚行為的民眾主動篩檢。另外，市府已啟動社交活躍者關懷計畫，並要求旅宿業者落實違法群聚及毒品派對的通報工作，若知情不報將重罰15萬元，超過3次就勒令停業。

中央疫情指揮中心規劃的第四輪公費疫苗接種今天登場，桃園開放12.7萬人預約，共有12.4萬人登記，幾近滿載，鄭文燦開玩笑說「跟石門水庫水情一樣，接近滿水位」。

另外，針對不熟悉3C產品及網路操作的65歲以上長者預約第二劑問題，桃園在市府、區公所、衛生所、戶政事務所和農漁會等地提供100多個預約服務站，協助長者登記。不過，鄭文燦認為地方日前執行的造冊通知接種模式對長者較友善，建議中央開放「預約接種」與「通知接種」雙軌並行。

鄭文燦也說，近日也陸續有民眾需要接種第二劑莫德納疫苗，桃園將從8月3日開始，安排11家責任醫院、3家婦產科和13區衛生所提供服務，不過僅限指揮中心開放的一到三類對象及孕婦，初估約有1萬多人。

桃園日前確診個案15700，曾在居家隔離期間接待友人，違反相關規定。鄭文燦表示，即使有美好的友誼，也不應該犯這種錯誤，考量案15700多次讓友人進家門，結果2個人都確診，市府決定依相關法規開罰30萬元。