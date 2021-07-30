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六福村搶疫情後觀光復甦財 推中學生399元門票優惠

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
六福村為吸引遊客，除了確保防疫、消毒，也推出表演活動吸引民眾。圖／六福村提供
六福村為吸引遊客，除了確保防疫、消毒，也推出表演活動吸引民眾。圖／六福村提供

雖受疫情影響，對於許多學生來說暑假已經過去一半，但隨著疫情趨緩，樂園業者也開始推出優惠活動，希望吸引遊客再次上門，六福村就推出中學生優惠專案，只要是國、高中生現場購票就能以399元購票入園，希望剩1個月暑假能多少賺點暑假觀光財。

六福村業者表示，原價999元的門票，國中生或高中生凡於現場購票即可享專案優惠價399元，只在8月期間推出，但必須出示本人身分證與學生證，應屆畢業生則可憑畢業證書購票，等於門票直接打4折。

六福村也從微解封後入園人數總量管制3000人，27日開始放寬為入園人數總量管制為9000人，而在防疫措施上也維持自主高標準，工作人員都戴防疫面罩，也定時消毒環境，但業者也坦言這波疫情影響造成遊客崩跌的情況還沒恢復，因此六福村也會持續推出優惠及園區內的活動。

業者就說，首波活動就是推出全新亮相的5米高巨型大怒神扭蛋機，遊客只要投2枚50元硬幣，就有機會扭中最大獎60吋電視，還有扭蛋限定的大怒神周邊商品，包含造型玩偶、易開罐不銹鋼杯等。

六福村暑假期間也推出部落狂歡主題活動，每天下午2點在園區中央魔術噴泉，上演精采熱鬧的海盜部落大遊行（每周一停演），下午4點則有充滿南太平洋島國活力的熱情ALOHA舞蹈秀（每周一停演），讓民眾在樂園裡也能感受濃濃異國風情。

入園遊客需全程戴口罩，工作人員也會定時消毒遊樂機具座位。圖／六福村提供
入園遊客需全程戴口罩，工作人員也會定時消毒遊樂機具座位。圖／六福村提供

疫情 微解封

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