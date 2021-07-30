六福村搶疫情後觀光復甦財 推中學生399元門票優惠

雖受疫情影響，對於許多學生來說暑假已經過去一半，但隨著疫情趨緩，樂園業者也開始推出優惠活動，希望吸引遊客再次上門，六福村就推出中學生優惠專案，只要是國、高中生現場購票就能以399元購票入園，希望剩1個月暑假能多少賺點暑假觀光財。

六福村業者表示，原價999元的門票，國中生或高中生凡於現場購票即可享專案優惠價399元，只在8月期間推出，但必須出示本人身分證與學生證，應屆畢業生則可憑畢業證書購票，等於門票直接打4折。

六福村也從微解封後入園人數總量管制3000人，27日開始放寬為入園人數總量管制為9000人，而在防疫措施上也維持自主高標準，工作人員都戴防疫面罩，也定時消毒環境，但業者也坦言這波疫情影響造成遊客崩跌的情況還沒恢復，因此六福村也會持續推出優惠及園區內的活動。

業者就說，首波活動就是推出全新亮相的5米高巨型大怒神扭蛋機，遊客只要投2枚50元硬幣，就有機會扭中最大獎60吋電視，還有扭蛋限定的大怒神周邊商品，包含造型玩偶、易開罐不銹鋼杯等。