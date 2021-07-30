新竹北埔老街降級仍沒遊客 店家嘆開放內用反而困擾

新竹縣北埔老街受到疫情影響，即便警戒降級、開放內用，仍鮮少遊客上門，縣長楊文科今天也到老街的餐廳，視察店家內用防疫措施，業者就表示，除了採梅花座及隔板外，餐廳也採取預約制，只盼能贏回遊客信心，讓觀光人潮慢慢恢復。

北埔老街商圈理事長彭美善就表示，北埔在這波疫情當中打擊很大，根本罕有遊客上門消費，不少店家選擇暫時休息，不過因為老街商圈的業者主要都是在地人經營，因此並沒有出現大規模倒店潮，已是不幸中的大幸。

彭美善也指出，目前降級、開放內用以後，許多餐廳業者都覺得困擾、仍在觀望中，因為老街的許多店家都是老房子，店內空間原本就不大，如果必須依照防疫指引拉開桌距，那店內根本擺不上幾張桌椅好讓民眾內用，因此乾脆繼續維持外帶模式。

擂茶餐飲業者馬玉英就說，目前他們雖然有開放內用，但內用人數限制為過去的1/3，而且因為店內空間有限所以必須採取預約制，遊客上門如果沒有預約就只能外帶，而且服務人員也盡量減少與消費者接觸，避免有交叉感染風險，門窗也必須大開保持室內空氣對流。

縣長楊文科則表示，今天視察情形北埔老街商圈的店家都有符合CDC公布的防疫指引，縣府也會要求餐飲業者落實員工健康管理制度；鄉長莊明增則說，公所也配合商圈協會，持續將老街原有13個出入口縮減為5個出入口，並維持實聯制，保障遊客及店家健康安全。