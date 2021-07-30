桃園雷陣雨龜山淹水深達30公分 多處道路成汪洋一片

受午後雷陣雨影響，桃園龜山區機場捷運A8站、長庚醫院周圍又淹大水，最深處達30公分，不少汽機車經過車輪整個泡在水裡，附近樂善里文明路也成汪洋一片，連瓦斯桶都被沖出標在馬路上，附近居民苦不堪言，目前大水已經稍退，民眾忙於清理善後。

今下午雷陣雨造成龜山區復興一路、文化一路，以及文明路、文德二路多處大淹水，民眾見狀紛紛拍照PO網，多輛汽、機車被迫涉水而過濺起大量水花，文明路整條都泡在水裡，還有瓦斯桶在大馬路上飄，讓附近住戶相當無奈。

龜山警分局也派員警到場拉封鎖線，避免有人誤闖造成危害，桃園市消防局也在復興一路、文化一路口測得最深30公分淹水，另在八德區忠勇街、忠勇七街也一度身達13公分。

桃園市議員陳雅倫指出，龜山坪頂屬於林口台地，按理說不應該淹水，她先前多次和桃園市府反應，針對桃園酒廠最低窪一帶，桃園水務局經針對下水道施工已有改善，但文化一路、文明路仍有20公尺下水道工程，水務局表示預計完工後會也能減緩淹水狀況。

陳雅倫說，靠近機捷A8站一帶逢大雨都會淹水，當地鄰近交流道，平時交通量大，時常淹大水讓居民非常困擾也危害交通安全，今天雷陣雨後一度水淹過整個輪胎，第一時間通知水務局、工務局、養工處及清潔隊，也要他們派員查看，確認淹水原因，並事前預防才能勝過災時搶救。