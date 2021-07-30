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疫情降級後桃園首場全國東方美人茶賽登場 韓順雄奪特等

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
現場擺出參賽者的優良茶，由茶改場專家負責評審。圖／龍潭區農會提供
現場擺出參賽者的優良茶，由茶改場專家負責評審。圖／龍潭區農會提供

桃園市政府、龍潭區農會今天舉辦全國優質東方美人茶評鑑比賽，由茶業改良場專家擔任評審，農糧署補助競賽經費。龍潭區農會總幹事湯明吉期許疫情降為2級以後第一場茶賽能為東方美人茶產業帶來新氣象，產量穩定、品質佳，並且以桃園為起點擴展全台行銷全世界。

比賽成績下午揭曉，苗栗韓順雄贏得特等獎，他也是全國賽和地方比賽的常勝軍。事湯明吉說，東方美人茶為台灣特產，屬於重萎凋、重發酵的烏龍茶類製程，近年來國內外喜愛喝茶的人口快速增加，特別是東方美人茶廣受民眾肯定與青睞，加上栽種過程不噴灑農藥，而且全程人工採收，因此更顯獨特與珍貴。

東方美人茶於每年六 、七月採收，經小綠葉蟬叮後出現「著涎」效應，散發著獨特的果香及蜜香，充滿著夏日的馥郁芬芳。烘焙過後的東方美人茶，葉身呈白、黃、綠、紅、褐五色相間，沖泡後茶湯呈現瑰麗的琥珀色，猶如絕色美人漫舞水晶杯中。

全國優質東方美人茶評鑑比賽29、30日在龍潭區農會大禮堂舉行，由於上半年全台乾旱，加上疫情影響採茶勞力資源，導致茶菁產量銳減，總計今年來自桃園、新竹、苗栗、新北等縣市選手全參賽點數共350點，較往年減少約近3成。龍潭區農會表示雖然產量減少，但品質不變，茶業改良場專家根據茶品外觀、水色及香味進行評分，選出今年包含特等獎的各項獎別。

東方美人茶的茶葉全手工採摘，琥珀色的茶湯香氣四溢。圖／龍潭區農會提供
東方美人茶的茶葉全手工採摘，琥珀色的茶湯香氣四溢。圖／龍潭區農會提供
龍潭區農會新任總幹事湯明吉（中）也到場了解今年東方美人茶水準。圖／龍潭區農會提供
龍潭區農會新任總幹事湯明吉（中）也到場了解今年東方美人茶水準。圖／龍潭區農會提供

農會 桃園 疫情

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