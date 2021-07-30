疫情降級後桃園首場全國東方美人茶賽登場 韓順雄奪特等

桃園市政府、龍潭區農會今天舉辦全國優質東方美人茶評鑑比賽，由茶業改良場專家擔任評審，農糧署補助競賽經費。龍潭區農會總幹事湯明吉期許疫情降為2級以後第一場茶賽能為東方美人茶產業帶來新氣象，產量穩定、品質佳，並且以桃園為起點擴展全台行銷全世界。

比賽成績下午揭曉，苗栗韓順雄贏得特等獎，他也是全國賽和地方比賽的常勝軍。事湯明吉說，東方美人茶為台灣特產，屬於重萎凋、重發酵的烏龍茶類製程，近年來國內外喜愛喝茶的人口快速增加，特別是東方美人茶廣受民眾肯定與青睞，加上栽種過程不噴灑農藥，而且全程人工採收，因此更顯獨特與珍貴。

東方美人茶於每年六 、七月採收，經小綠葉蟬叮後出現「著涎」效應，散發著獨特的果香及蜜香，充滿著夏日的馥郁芬芳。烘焙過後的東方美人茶，葉身呈白、黃、綠、紅、褐五色相間，沖泡後茶湯呈現瑰麗的琥珀色，猶如絕色美人漫舞水晶杯中。