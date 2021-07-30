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鼓勵醫院多開門診打疫苗 桃市祭20萬特別獎金

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府鼓勵合約醫院多開門診打疫苗，今天祭出20萬元獎金，要給首家接種達10萬劑的醫院。記者陳俊智／攝影
桃園市政府鼓勵合約醫院多開門診打疫苗，今天祭出20萬元獎金，要給首家接種達10萬劑的醫院。記者陳俊智／攝影

中央疫情指揮中心第四輪公費疫苗接種計畫今天開打，桃園為鼓勵合約醫院踴躍開放門診，市長鄭文燦今天宣布第一個達到10萬劑接種的醫院將有20萬元獎金，社區接種站也將以班次為單位加發2萬元到3萬元不等津貼。

鄭文燦今天上午在防疫會議重申65歲以上長者的數位差距，認為中央的預約接種制不利於長者們接種第二劑疫苗，建議預約制與地方先前實施的造冊通知接種方式並行。至於現階段，桃園各區公所、戶政事務所、衛生所、農漁會和社會局社福窗口都設有疫苗預約服務中心，協助民眾上網登記疫苗接種意願和預約接種。

桃園第四輪公費疫苗接種計畫共有12.4萬人預約，合約醫療院所依門診時段為民眾服務，全市37個社區接種站將在明天和8月5、6日執行。

鄭文燦表示，為了感謝醫療團隊投入疫苗接種服務，社區接種站將視人力情況，每一個班次發放2萬到3萬元津貼。首家達到10萬劑接種目標的醫院，市府將發20萬元獎金，以茲鼓勵。

疫苗 桃園 鄭文燦

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