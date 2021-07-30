苗栗致力慢魚運動 目標2023赴義大利國際慢魚年會交流

苗栗縣致力發展「慢魚運動」，縣府最近動員府內及海線地區各單位召開跨局處資源整合會議，以發展苗栗國際慢魚為主軸，盼打造「苗栗慢魚海岸Miaoli Slow Fish」在地品牌，目前已開始推動整備縣內資源及亮點，並計畫2023年前往義大利熱那亞國際慢魚年會發表交流，期盼在國際活動展現苗栗慢魚運動特色文化與成果。

苗栗縣文化觀光局指出，縣府過去成功推動國際雙慢城，造就了慢食、慢遊旅行風潮，近年致力發展海線觀光，在沿海鄉鎮推行慢魚運動，將慢食、慢活理念從雙慢城擴展至海岸線，去年8月縣府以「Slow Fish Miaoli」獲國際慢食組織肯定，正式成為國際慢食組織成員，日後將持續打造「慢魚」為主題品牌，活絡經濟脈動與國際接軌。

文觀局表示，今年剛落幕的國際慢魚年會 Slow Fish2021以水循環為題，探討人類行動與行為在世界的水域產生的巨大影響，因疫情因素，今年國際慢魚年會成為重新啟動和思考未來的機會，從探索一座城市了解生態系統間的相互聯繫。縣府將持續關注國際慢魚運動的議題內容，納入整體推動規畫，透過國際慢魚運動推動社團「Slow Fish Group」分享累積2年的成果，另外也透過即將開跑的苗栗慢魚海岸限定活動，加強宣傳、推動苗栗慢魚運動。