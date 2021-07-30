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部立苗栗醫院收治62名確診病患 7月上旬全數平安出院

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
護理人員完成防護裝備穿著及備品，前進負壓隔離病房執行任務。圖／部立苗栗醫院提供
護理人員完成防護裝備穿著及備品，前進負壓隔離病房執行任務。圖／部立苗栗醫院提供

國內新冠肺炎疫情趨緩，衛福部苗栗醫院陸續收治照護的62名確診個案，在院內團隊全力照護下，在7月初已全數平安出院，近來院內醫護人員還收到病患家屬的感謝信，讓前線醫護人員備感溫馨。

苗栗醫院護理長洪心羚表示，一名染疫的王老先生，到院入住專責病房時有呼吸喘、X光肺部浸潤等症狀，初期血氧不穩定，經過近1個月積極治療，症狀改善血氧也穩定，終於解隔離出院，離院當天老人家在病房電梯前向醫護人員揮手道別，來接他的兒子見老人家能平安返家，頓時熱淚盈眶，日前家屬特別寫信感謝醫療團隊，讓醫護人員頓時忘了辛勞。

苗栗醫院感染科主任黃駟榮指出，今年5月8日全台疫情爆發，苗栗縣6月1日發現京元第1個陽性個案時，初步判定為移工宿舍群聚事件，部苗就積極配合中央疫情指揮中心指引，陸續收治62名確診個案，並確實執行照護動線分艙、分流及用餐管理、環境清消，也針對病患、訪客、陪病者及各項服務的防疫管理措施加強監測及通報，以確保疫情防堵滴水不漏，在大家齊心抗疫下，縣內疫情逐漸趨緩且無擴大感染情況再發生，苗栗醫院收治的確診個案也全數在7月6日出院。

部立苗栗醫院院長李明輝表示，部苗是防疫責任醫院，目前共設置專責病房49床，全國三級緊戒期間，疫情可能持續擴大蔓延，院內就成立新冠照護團隊，由蔡昌宏、林彥雄2位副院長及感染科黃駟榮醫師專業評估，與醫護團隊研擬相關防疫管理措施，落實人員每日監測體溫、自主健康管理及篩檢原則，專責人員疫苗施打率100％，全院疫苗施打率達98.63%，院方體恤專責單位醫護的辛苦及壓力，除鼓勵施打疫苗，還不斷整合資源及物資支持供給，讓前線醫護無後顧之憂。

各界捐贈物資相挺，為防疫第一線人員加油，讓部苗醫護人員感到窩心。圖／部立苗栗醫院提供
各界捐贈物資相挺，為防疫第一線人員加油，讓部苗醫護人員感到窩心。圖／部立苗栗醫院提供

疫情防堵 醫護人員 疫苗

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