長輩預約第2劑霧煞煞 林智堅盼中央開放民政系統通知

各地不少已接種完第1劑疫苗的長輩，面對如何預約第2劑都很霧煞煞，新竹市長林智堅今天說，陸續有民眾反映此問題，竹市現有啟動疫苗預約專線協助，也持續與中央溝通，盼能夠開放地方政府比照第1劑模式，透過民政系統通知長輩接種第2劑，之後接種第2劑時，竹市也將持續推出疫苗計程車、復康巴士與到宅接種服務長輩。

林智堅說，新竹市率全國之先在6月14日開始，透過大型疫苗接種站替80歲以上長者接種，近期開放預約第2劑，已經啟動疫苗預約專線，由專人負責上疫苗預約平台代為預約第2劑意願登記，他知道許多長輩很肯定過去透過民政系統通知接種的做法，也希望持續有這樣的服務，竹市府會持續與中央溝通，希望CDC能開放因地制宜的做法。

林也提到，自己也要跟還沒有預約到的長輩說不要緊張，因為以新竹市來說，6月14日開始通知80歲以上長輩接種第1劑，以CDC指引要隔10到12周才能接種第2劑，也就是說最快預計8月24日才開始接種，目前時間還是充裕的，未來如果中央同意，竹市就會再度透過民政系統告知長輩來接種，也希望大家一起努力提高疫苗覆蓋率。

至於今天開始第4輪疫苗施打，林智堅也說，新竹市第4輪疫苗都足夠，沒有停打的情況，依舊會照民眾系統預約來替大家接種，也坦言中央對疫苗配送都計算很精準，此次獲配疫苗確實與過去相比少，但經過市府盤整，此輪預約民眾接種都沒有問題。