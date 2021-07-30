桃園獨「饗」！村民食堂邀您「呷免錢」共享港式珍餚

天下有沒有白吃的午、晚餐？有，而且只有桃園獨「饗」！

聯合報與知名「村民食堂」（桃園藝文店）內設米其林級「廚窗港點」飲茶百匯、珍饈海味，在疫情微降級並迎接父親節，即日起到9月16 日，推出100位「呷免錢」等三波限量超級好康行動，帶您一起大享舌尖美味。

想成為「呷免錢」的您，趕緊詳閱下方吃貨秘技……

5、4、3、2 、1，Lets go 並預祝您成為「呷免錢」座上賓。

如何搶得「鮮」機？來來來，吃貨「四步」曲在這裡

想來「呷免錢」，很簡單，只要切記這四部曲，依序完成加入會員留下7月31日村民食堂專刊截角與報名，就擁有資格囉。圖／聯合報設計

第一步：要先加入「聯合報之友」線上註冊

完成註冊後，第二步，加入會員，周邊好友完成註冊、加入會員越多，大家同「饗」機會越高。

第三步，也是最最重要的一點，您得留下「聯合報」7月31日E4版見刊的村民食堂「桃園專版」優惠截角，作為「入席」邀請卡，缺一不可喲。

來到最後第四步，切記「8月1日上午10點」開放報名，當天開放報名連結：https://www.surveycake.com/s/yk3NV

快手的您務必使出降龍十八掌般的功力完成線上報名，主辦單位將依完成參加報名的「登錄時間」先後順序，產生100位（呷免錢）幸運嘉賓。

第101位到250位報名參加者，則可享第二波活動『兩人（含）以上同行、一人半價』

所有幸運嘉賓，除會接獲賀喜簡訊與出席序號外，前100位（呷免錢）幸運嘉賓，村民食堂會依得獎順序，從8月4日起到8月9日前，主動去電「預約」活動期間可用餐時段，讓您備感尊榮。

第二波（101位到250位）則請自行去電預約活動期間內的用餐時段。

當然，當埸仍需出示獲獎簡訊和報紙截角哦

這次好康行動共分成三波：

第一波「呷免錢」用餐時間為（8月9日到8月13日），每天午、晚餐各安排10位（呷免錢）幸運兒用餐。

第二波第101位到250位幸運者的「兩人（含）以上同行、一人半價」活動，則安排在（8 月16日到8月31日，不限平、假日)，預約請早。

因座席有限，當日時段如額滿時，則請另擇活動期限內的其他時間與用餐時段。

第三波（9月1日9月16日）配合聯合報70周年「與社同慶」，開放給所有喜愛港式佳餚老饕們。

凡70歲（含）以上年長者，前往用餐一律享有用餐半價，期待您與家人共度歡樂時光。

為配合政府防疫規範，桌席座位一律採梅花座，所有幸運兒用餐時段全採預約制。

現場不開放排隊等候，並請各幸運兒們務必配合店家作好各項防疫規定，維護自身與周邊用餐者健康，放鬆心情品嘗美味佳餚。

★資訊提供

村民食堂（桃園藝文店）地址：桃園市桃園區中正路1078號1樓

預訂電話: 03-316-3838 #1廚窗港點

位於桃園中正路精華地段的村民食堂，交通方便、空間舒適。圍繞四周植物綠意盎然，點綴寬敞明亮用餐環境；都市慢活的核心思想，將成為陪伴您與親朋好友餐聚的絕佳去處。

★注意事項:

1.本活動一律採預約制，請勿現場排隊。

2.請詳閱活動規則，主辦單位有權決定修改或取消參與活動資格。

3.一經報名及註冊後，等同同意聯合報將報名者姓名及電話提供給『 村民食堂』。

4.符合前100位（呷免錢）資格者，在活動前，『村民食堂』會主動 電聯預約訂位。

5.不符合資格者將不另行通知，並即刻刪除個人資料。

6.活動期間，主辦方保留一切更改活動的權利。