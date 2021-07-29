讚部桃防疫「奧運級國手」 桃園煉油廠捐贈防疫物資

國內疫情趨緩，有感部立桃園醫院醫護緊守防疫第一線，桃園煉油廠今天由廠長季存厚親自帶隊，捐贈洗碗精等防疫物資，並表示桃園醫院直接照顧全國將近2成的確診患者，大讚部桃是防疫的「奧運級國手」。

桃園煉油廠表示，有感國內疫情自今年初起漸趨嚴峻，衛生褔利部桃園醫院所有醫護人員仍堅守崗位，在防疫第一線守護桃園市民健康，也幫助桃園煉油廠員工穩定生產供應油品，讓台中以北的民生經濟、軍事國防需求得以滿足不間斷。

季存厚廠長今天親自帶隊抵達部桃，致贈中油生技洗碗精600瓶、礦泉水、菜瓜布等實用防疫物資，由部桃醫院由陳日昌副院長等主管代表接受，並回贈感謝狀。

陳日昌副院長表示，感謝桃園煉油廠生產、供應各地加油站，提供民眾便利服務。本次獲贈的洗碗精等，是疫情期間最實用的產品，期許雙方在各自的工作領域，共同為台灣盡一份心力。