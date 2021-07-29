疫情影響民生 桃園減徵娛樂、房屋和牌照三稅

桃園市議會日前提案通過市民每人普發5千元紓困金，市長鄭文燦表示，目前市府無足夠財源可支應，不過各局處已有一些紓困措施，也正針對中央最新的振興計畫研擬加碼方案。

鄭文燦今天在疫情說明會表示，市府已針對疫情做一些減稅措施，例如娛樂稅會在公告停業期間主動減徵，公告停業、自主停業或禁止內用的營業場所的房屋稅則會降至2%，牌照稅部分也有相關辦法。

另外，鄭文燦在防疫會議也指示各局處，根據中央振興4.0計畫研擬加碼方案，如果有預算不足情況，可「以緩濟急」，用停辦活動的預算支應。他表示，交通局可將公車基本票價買一送一優惠的補助分用轉做公車、計程車業者的紓困經費，農業局稻穀烘乾費補助也可以移做防疫紓困使用，但計畫必須提案討論簽准。

他也說，為了確保疫情受控，有時疫調隔離人會比較多。衛生局安排民眾居家隔離時，如果遇到中低收入戶或經濟有實質困難者，經社會局專案認定，可由觀光旅遊局安排免費的平價防疫旅館。