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桃園500萬好市券送2.5萬人 8月13日起4大夜市15市場消費

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市政府推動桃園好市券500萬元（每張200元）8/2抽籤，8/13起可在南門市場等四大夜市消費。記者曾增勳／攝影
桃園市政府推動桃園好市券500萬元（每張200元）8/2抽籤，8/13起可在南門市場等四大夜市消費。記者曾增勳／攝影

疫情降二級解封後，桃園市四大夜市、知名傳統市場逐漸人潮回來，桃園市政府推動第二波「桃園好市券」500萬元即將開跑，市政府經發局今天下午表示，今年第二波好市券發放，總共登記7.3萬人，將在8月2日抽籤，預定抽出2.5萬人免費送，每分200元，自8月13日起一個月，可在全市15個公有零售市場及4大夜市消費。

市府經發局表示，繼今年4月發放第一波好市券後，第二波好市券500萬元發放，今年5月底總共7.3萬人完成登記，受疫情影響，抽籤日期順延至8月2日公開抽籤，使用期間自8月13日至9月12日，中籤者可持券到包括南門、新永和市場及新明、興國等15個公有零售市場及桃園、中壢、八德興仁、龍潭四大觀光夜市使用，提振消費力。

桃園市政府推動桃園好市券500萬元（每張200元）8/2抽籤，8/13起可在南門市場等四大夜市消費。記者曾增勳／翻攝
桃園市政府推動桃園好市券500萬元（每張200元）8/2抽籤，8/13起可在南門市場等四大夜市消費。記者曾增勳／翻攝

桃園 夜市 疫情

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