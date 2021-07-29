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獲評五星市長 鄭文燦感謝市府團隊努力
2021遠見雜誌縣市長施政滿意度調查，桃園市長鄭文燦獲五星評價，他將功勞歸於市府團隊，並表示會深入分析調查報告，加強不足部分。
鄭文燦今天下午在防疫說明會媒體提問時表示，雖然防疫是現階段首要工作，但是市政不能打烊，服務也不能中斷，這部分要特別謝謝市府團隊非常用心地處理各項工作。
鄭文燦說，自升格之後，桃園是全台灣成長最快速的城市，人口從205萬人成長到227萬人，城市基礎建設轉型也進行非常快，而且民眾不僅對建設有感，對桃園也充滿許多期待。
他也說，自己有要求市府團隊在市政服務上不能打折，即便疫情當前，付出沒人看得到、沒有媒體報導，也要努力完成每一件工作。以接種站為例，因為工作人員貼心，接種者才能安心，這就是市府團隊在工作中追求的價值。
鄭文燦也說，遠見已經做了很多年縣市長滿意度調查，會再深入分析，看有哪些地方還需要加強，「我們市府團隊會把每一件工作做好，作為工作中最重要的成就感、最重要的指標」。
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