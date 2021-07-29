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桃園紓困加碼可用停辦活動預算 鄭文燦：以緩濟急
桃園市議會日前提案表決通過每位市民普發5千元紓困金，市長鄭文燦表示目前無足夠預算執行，但各單位已針對中央提出的最新紓困計畫研擬加碼方案，如果紓困預算不足，將使用停辦活動的預算支應。
鄭文燦今天在防疫會議表示，全台降為二級警戒，很多民眾都期待恢復正常生活，但距離目標還有一段距離，仍有一些防疫規範要落實，以開放的各場館除了環境、人流要做好管理，志工出勤也以打過疫苗、65歲以下的民眾為優先。
鄭文燦指出，目前中央有規劃紓困4.0方案，已指示市府各局處根據中央版本做加碼規劃，尤其要照顧弱勢族群，以及因疫情正在放無薪假或失業的民眾。目前，經發局有商圈、傳統市場和夜市的振興計畫，觀光旅遊局也有針對旅宿業的方案，各有2千多萬元的預算，有機會加碼推出。
另外，振興計畫如果有預算不足情況，可「以緩濟急」，使用停辦活動的預算支應，例如交通局推刷市民卡享基本票價買一送一優惠，因運量降低，補助經費用不完，可改做公車或計程車業者的紓困經費，農業局的稻穀烘乾費補助也可以移做防疫紓困使用，不過計畫都必須提案討論並簽准。
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