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竹市第4輪預約3萬6787人近滿額 明起安排接種AZ疫苗

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
第4輪疫苗預約今天中午截止，新竹市政府統計，總計3萬6787人預約，各站所預約達99.8%額滿，明天起至8月6日將在疫苗站、五大醫院為民眾開打AZ疫苗。圖／新竹市政府提供
第4輪疫苗預約今天中午截止，新竹市政府統計，總計3萬6787人預約，各站所預約達99.8%額滿，明天起至8月6日將在疫苗站、五大醫院為民眾開打AZ疫苗。圖／新竹市政府提供

第4輪疫苗預約今天中午截止，新竹市政府統計，總計3萬6787人預約，各站所預約達99.8%額滿，明天起至8月6日將在疫苗站、五大醫院為民眾開打AZ疫苗，市長林智堅也觀察，第四輪疫苗者為38歲以上民眾，此輪預約人數刷新紀錄，也顯示越年輕民眾施打意願越高。

另外，新竹市政府連日來持續安排高中以下教職員疫苗接種，竹市高中以下教育單位，已有8450名教職員接種疫苗，昨天完成1543位補習班教職員工施打，補教職員施打率達91.3%，累計近萬教育界教職員完成接種，為復課及開學做好準備。

因應中央規範，因故未接種疫苗或接種玩疫苗未達14天者的工作人員，需要完成快篩，市府也宣布提供「免費快篩服務」，讓相關工作人員可依據中央流行疫情指揮中心規範，每3至7天定期快篩，以減輕各教育單位受雇者負擔。

補習班業者說，防疫停課期間補教業要維持營運真的很辛苦，謝謝市府對補教業者的支持，現在「有什麼疫苗就打什麼，早打早放心」，增強教職員工防護力，配合防疫管理指引完善及落實補習班防疫，讓親師生安心、放心及有信心才是復課首要工作。

衛生局說明，「免費快篩服務」即日起開放電話預約，專線03-5355175，專線服務時段每天早上8點至傍晚17點 （中午時段不休息），預約快篩時段每周一至周六，上午8時至10時15分，下午14時至16時15分，民眾預約時須告知身分證字號，前往篩檢時須自行開車、騎車，並務必攜帶身份證、健保卡。

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