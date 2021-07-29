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竹縣義消黃添成服務逾30年 退休改任顧問捐皮卡救災車
新竹縣政府消防局第1大隊竹北分隊今天獲贈一輛多功能四輪傳動皮卡救災車，捐贈人黃添成過去當義消服務30多年，如今已退居幕後擔任竹北義消顧問，不變的是為消防付出的熱心，以行動表達支持，捐贈的救災車由消防局長孫福佑代表收下，並回贈感謝狀等以為感謝。
孫福佑表示，義消顧問從年輕就加入竹北義消協助執行救火行列長達30餘年，熱心公益的他過去就曾自掏腰包，捐助新竹市消防局救護車，這次又拿出積蓄添購救災車給竹北消防分隊。
此次捐贈的救災車為四輪傳動皮卡5人座柴油救災車，車輛性能除馬力強大外，也具有拖船功能，對於執行竹北市熱門景點新月沙灘戲水救溺案件，或尖石鄉、五峰鄉山難搜救案件皆能勝任，強化分隊的防溺、山搜等救災能力。
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