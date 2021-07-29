履行父母遺願捐百萬消防勤務車2輛 桃園家屬義舉助救災

桃園市消防局大園分隊今天上午舉辦消防勤務車捐贈議式，康金柱、康吳有夫妻的子女遵照父母親遺願，添購2輛消防勤務車、價值約200萬元，由康金柱的孫子、孫媳代表捐贈第三大隊及大園分隊使用，消防局第三大隊長殷明坤代表受贈、感謝，殷表示，2輛消防勤務車將做為火災時載運消防人員、油料、幫浦及空氣瓶等後勤裝備器材，協助火場救災安全。

大園區康金柱、康吳有夫妻的子女家屬遵照父母親生前遺願行善，以「康金柱、康吳有」名義捐贈購買2輛消防勤務車，合計約200萬元，大園消防分隊長陳偉博表示，康金柱家屬捐贈2消防勤務車，可支援消防人員及救災器材、物資運送，協助救災工作幫助很大。

殷明坤說，消防救災勤務越來越繁重、車輛需求大增，感謝康金柱、康吳有夫妻的家屬捐贈善舉，2輛消防勤務車分別交由三大隊、大園分隊使用，提供蒐集火災現場監控、火場、水源等資訊、傳遞火場救災人員與指揮官資訊，提升救災安全。