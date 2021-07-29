快訊

羽球／台日友好！渡邊勇大輸麟洋配後獻祝福：你們要贏！

直播／無死亡案例！今日新增本土16例、2例境外移入

聽新聞
test
0:00 / 0:00

履行父母遺願捐百萬消防勤務車2輛 桃園家屬義舉助救災

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市大園區康金柱、康吳有夫妻的家屬代表捐贈2輛消防勤務車救災，消防局第三大隊長殷明坤代表受贈和感謝。圖／大園分隊提供
桃園市大園區康金柱、康吳有夫妻的家屬代表捐贈2輛消防勤務車救災，消防局第三大隊長殷明坤代表受贈和感謝。圖／大園分隊提供

桃園市消防局大園分隊今天上午舉辦消防勤務車捐贈議式，康金柱、康吳有夫妻的子女遵照父母親遺願，添購2輛消防勤務車、價值約200萬元，由康金柱的孫子、孫媳代表捐贈第三大隊及大園分隊使用，消防局第三大隊長殷明坤代表受贈、感謝，殷表示，2輛消防勤務車將做為火災時載運消防人員、油料、幫浦及空氣瓶等後勤裝備器材，協助火場救災安全。

大園區康金柱、康吳有夫妻的子女家屬遵照父母親生前遺願行善，以「康金柱、康吳有」名義捐贈購買2輛消防勤務車，合計約200萬元，大園消防分隊長陳偉博表示，康金柱家屬捐贈2消防勤務車，可支援消防人員及救災器材、物資運送，協助救災工作幫助很大。

殷明坤說，消防救災勤務越來越繁重、車輛需求大增，感謝康金柱、康吳有夫妻的家屬捐贈善舉，2輛消防勤務車分別交由三大隊、大園分隊使用，提供蒐集火災現場監控、火場、水源等資訊、傳遞火場救災人員與指揮官資訊，提升救災安全。

火災 桃園

延伸閱讀

桃園防範登革熱 龜山5處列高風險區

車停北市百齡橋兒子不慎落水…父跳水救人 消防全力搜救

保護幼童 桃園幼教師已93%打市府補助快篩防疫物資經費

培育文創青年團隊 桃園設計庫即日起進駐招募

相關新聞

苗栗整合舊山線資源 設置2處戶外用餐區供旅客利用

苗栗縣政府因應7月27日起的二級警戒相關指引，在舊山線鐵道沿線整合廠商資源，設置戶外用餐區2處，包括勝興車站30席及龍騰...

竹縣義消黃添成服務逾30年 退休改任顧問捐皮卡救災車

新竹縣政府消防局第1大隊竹北分隊今天獲贈一輛多功能四輪傳動皮卡救災車，捐贈人黃添成過去當義消服務30多年，如今已退居幕後...

履行父母遺願捐百萬消防勤務車2輛 桃園家屬義舉助救災

桃園市消防局大園分隊今天上午舉辦消防勤務車捐贈議式，康金柱、康吳有夫妻的子女遵照父母親遺願，添購2輛消防勤務車、價值約2...

新埔、關西模範父親揭曉 楊文科登門親頒匾額祝賀

新竹縣新埔鎮及關西鎮今年所選出的模範父親，分別由賴世進及黃標忠獲得，雖然今年同樣取消表揚大會，不過縣長楊文科27日仍親自...

桃園竹圍漁港解封周休取消分流改徒步區 海產餐廳復業

疫情降二級警戒，桃園市餐飲業有條件開放恢復營業，大園區竹圍漁港後天起解封第一個周六日假期，預料悶久民眾爆發出遊、吃海產，...

保護幼童 桃園幼教師已93%打市府補助快篩防疫物資經費

桃園市教育局今天表示，因應新冠肺炎疫情調降為二級警戒，已經公布幼兒園復課防疫措施指引，並協助教職員工接種疫苗已達93%；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。