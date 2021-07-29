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苗栗整合舊山線資源 設置2處戶外用餐區供旅客利用

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府在舊山線鐵道沿線整合廠商資源，設置戶外用餐區共2處，可提供旅遊民眾利用。圖／苗栗縣文化觀光局提供
苗栗縣政府在舊山線鐵道沿線整合廠商資源，設置戶外用餐區共2處，可提供旅遊民眾利用。圖／苗栗縣文化觀光局提供

苗栗縣政府因應7月27日起的二級警戒相關指引，在舊山線鐵道沿線整合廠商資源，設置戶外用餐區2處，包括勝興車站30席及龍騰斷橋旁山驛漫食館30席，縣府歡迎民眾、各全國各旅行社多利用，樂遊舊山線。

苗栗縣政府指出，舊山線具百年歷史，地質景觀特殊，東側為關刀山系，西側為火炎山系，兩側丘陵造就出既彎又陡的奇特地形，鐵路沿線更具有樸質的聚落人文、古蹟以及林相豐富的自然景觀，因此爭取利用台鐵局的軌道及設施、土地導入鐵道自行車。

苗栗縣文化觀光局表示，警戒降級後，為兼顧旅客飲食需求及防疫，縣府整合舊山線鐵道自行車促參案民間機構，利用勝興車站空地，以油桶、遮陽傘增設隔板，提供30用餐席，另外也輔導三義鄉農會標租的山驛慢食館以隔板提供30用餐席。

文觀局林彥甫表示，疫情期間旅行業者營運困難，以交通部發布的降級後旅遊指引，一部遊覽車約可安排20至22人國內旅遊，讓業者得以稍解營運壓力，縣府以同理心輔導業者整合資源試辦戶外用餐區，可提供一輛遊覽車的遊客同時用餐，以利旅行社安排漫遊苗栗相關行程；呼籲民眾依疫情指揮中心指引，如於戶外用餐需選擇空曠通風處，並與不特定人士維持社交距離，用餐完必須立即配戴口罩，共創防疫新生活。

苗栗縣政府在舊山線鐵道沿線整合廠商資源，設置戶外用餐區共2處，可提供旅遊民眾利用。圖／苗栗縣文化觀光局提供
苗栗縣政府在舊山線鐵道沿線整合廠商資源，設置戶外用餐區共2處，可提供旅遊民眾利用。圖／苗栗縣文化觀光局提供

苗栗縣 鐵道 疫情

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