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新埔、關西模範父親揭曉 楊文科登門親頒匾額祝賀
新竹縣新埔鎮及關西鎮今年所選出的模範父親，分別由賴世進及黃標忠獲得，雖然今年同樣取消表揚大會，不過縣長楊文科27日仍親自登門致贈匾額及琉璃獎座；楊文科盛讚2位模範父親不僅為家庭奉獻，也能貢獻己力回饋社會，實屬非常難得。
榮獲新埔鎮模範父親的賴世進（91歲），雖然出身於貧困的大家庭，但他從年輕到老都勤於農忙，靠著與妻子開墾的橘子園養活一家老小，他也在因緣際會下接觸慈濟，並與妻子共同參與慈濟的公益活動回饋社會，還會利用空閒之餘，到新埔福田小太陽環保站做環保。
榮獲關西鎮模範父親的黃標忠（80歲），退休後因為希望讓孫子吃沒有農藥的蔬果，選擇投入農作，對於家庭的付出，旁人都覺得他是盡其所能栽培3名子女，而他也常常在社區活動上出力，舉凡廟會、婚喪喜慶都能看到他的身影，更經常自發清潔整修社區的道路及橋梁。
縣府社會處指出，今年新竹縣共獲選16位模範父親，其中2位由協會推薦，竹北市因人口增加也推選2位，剩下來自各鄉鎮的模範父親，最高齡為100歲，最年輕的則為生64歲，90歲以上有4位。
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