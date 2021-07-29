桃園防範登革熱 龜山5處列高風險區

桃園市去年爆發嚴重登革熱疫情，市府環保局為免事件重演，提早在4月開始全市大消毒，目前全市494里、483所學校已完成第一輪噴藥，預計8月2日將執行第二輪工作。

桃園去年有30例登革熱病例，其中23例屬本土個案，分別出現在桃園、龜山、八德和中壢4區，其中以桃園情況最嚴重。環保局今年與國家衛生研究院蚊媒傳染病防治研究中心合作，在全市347里設置3470個誘卵桶，當誘卵桶陽性率超過60%且全里各桶總卵數超過500顆，即為蚊子聚集的高風險區域，目前監測發現龜山區有5處，已在27日緊急噴藥，並設置新的誘卵桶持續觀察變化。

環保局長呂理德表示，消滅病媒蚊屬長期抗戰，除了政府機關，也需要民眾的配合與參與，檢視居家周圍環境，儘速清理積水容器，有助防疫效果加乘。