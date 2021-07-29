桃園防範登革熱 龜山5處列高風險區
桃園市去年爆發嚴重登革熱疫情，市府環保局為免事件重演，提早在4月開始全市大消毒，目前全市494里、483所學校已完成第一輪噴藥，預計8月2日將執行第二輪工作。
桃園去年有30例登革熱病例，其中23例屬本土個案，分別出現在桃園、龜山、八德和中壢4區，其中以桃園情況最嚴重。環保局今年與國家衛生研究院蚊媒傳染病防治研究中心合作，在全市347里設置3470個誘卵桶，當誘卵桶陽性率超過60%且全里各桶總卵數超過500顆，即為蚊子聚集的高風險區域，目前監測發現龜山區有5處，已在27日緊急噴藥，並設置新的誘卵桶持續觀察變化。
環保局長呂理德表示，消滅病媒蚊屬長期抗戰，除了政府機關，也需要民眾的配合與參與，檢視居家周圍環境，儘速清理積水容器，有助防疫效果加乘。
環保局指出，第二輪登革熱消毒將從8月2日展開，噴藥施作前，環境清潔稽查大隊會先通知各區公所，再由各里里長通知里民噴藥時間、範圍、路線和注意事項，相關內容也會公布在環境清潔稽查大隊網站的「環境消毒及宣導專區」，方便民眾查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言