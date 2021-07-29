快訊

羽球／中華羽將首闖奧運4強！ 麟洋配擊退地主寫新猷

射箭／末局3支10分箭 林佳恩再次逆轉晉級16強

桃園防範登革熱 龜山5處列高風險區

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市環保局設置誘卵桶，觀察全市3百多處病媒蚊產卵情況。圖／環保局提供
桃園市環保局設置誘卵桶，觀察全市3百多處病媒蚊產卵情況。圖／環保局提供

桃園市去年爆發嚴重登革熱疫情，市府環保局為免事件重演，提早在4月開始全市大消毒，目前全市494里、483所學校已完成第一輪噴藥，預計8月2日將執行第二輪工作。

桃園去年有30例登革熱病例，其中23例屬本土個案，分別出現在桃園、龜山、八德和中壢4區，其中以桃園情況最嚴重。環保局今年與國家衛生研究院蚊媒傳染病防治研究中心合作，在全市347里設置3470個誘卵桶，當誘卵桶陽性率超過60%且全里各桶總卵數超過500顆，即為蚊子聚集的高風險區域，目前監測發現龜山區有5處，已在27日緊急噴藥，並設置新的誘卵桶持續觀察變化。

環保局長呂理德表示，消滅病媒蚊屬長期抗戰，除了政府機關，也需要民眾的配合與參與，檢視居家周圍環境，儘速清理積水容器，有助防疫效果加乘。

環保局指出，第二輪登革熱消毒將從8月2日展開，噴藥施作前，環境清潔稽查大隊會先通知各區公所，再由各里里長通知里民噴藥時間、範圍、路線和注意事項，相關內容也會公布在環境清潔稽查大隊網站的「環境消毒及宣導專區」，方便民眾查詢。

桃園市環保局設置誘卵桶，觀察全市3百多處病媒蚊產卵情況。圖／環保局提供
桃園市環保局設置誘卵桶，觀察全市3百多處病媒蚊產卵情況。圖／環保局提供
防範登革熱疫情，桃園市環保局8月2日將開始第二輪全市大消毒。圖／環保局提供
防範登革熱疫情，桃園市環保局8月2日將開始第二輪全市大消毒。圖／環保局提供

桃園 登革熱 疫情

延伸閱讀

台66快速公路桃園平鎮段4車追撞 尖峰時段封路救援

桃園竹圍漁港解封周休取消分流改徒步區 海產餐廳復業

保護幼童 桃園幼教師已93%打市府補助快篩防疫物資經費

7月29日疫情懶人卡／桃園3確診足跡見大賣場 法務部昨晚清潔消毒

相關新聞

桃園竹圍漁港解封周休取消分流改徒步區 海產餐廳復業

疫情降二級警戒，桃園市餐飲業有條件開放恢復營業，大園區竹圍漁港後天起解封第一個周六日假期，預料悶久民眾爆發出遊、吃海產，...

保護幼童 桃園幼教師已93%打市府補助快篩防疫物資經費

桃園市教育局今天表示，因應新冠肺炎疫情調降為二級警戒，已經公布幼兒園復課防疫措施指引，並協助教職員工接種疫苗已達93%；...

國道2號大竹交流道常見回堵車龍 桃市提計畫改善有望

國道2號大竹交流道往青埔方向閘道口每逢假日必塞車，桃園市交通局向交通部高速公路局爭取改善，提出「國道2號大竹交流道改善工...

79歲獨居老婦在家跌倒難起身 緊急救護系統即時救援

苗栗縣79歲獨居的梁姓老婦日前不慎在廁所跌倒無法起身，但家中沒有其他家屬可協助，這時她想起家裡裝有獨居老人緊急救援通報系...

上網預約疫苗 竹縣闢專線助長者

預約新冠肺炎疫苗要上網至中央的預約平台，許多老人和弱勢族群難以克服數位落差，新竹縣政府昨天宣布啟動COVID-19疫苗預...

遊客頻來電 石門水庫遊艇環湖復業

桃園市渡船遊艇公會面對疫情降為2級警戒，原打算8月9日後再評估是否恢復營業，因為最近接到不少旅行社和遊客來電詢問環湖觀光...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。