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桃園竹圍漁港解封周休取消分流改徒步區 海產餐廳復業

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市大園區竹圍漁港解封第一個周休預估爆人潮，魚貨海產街改徒步區，一半海產餐廳復業。記者曾增勳／攝影
桃園市大園區竹圍漁港解封第一個周休預估爆人潮，魚貨海產街改徒步區，一半海產餐廳復業。記者曾增勳／攝影

疫情降二級警戒，桃園餐飲業有條件開放恢復營業，大園區竹圍漁港後天起解封第一個周六日假期，預料悶久民眾爆發出遊、吃海產，竹圍漁港海產餐廳至少一半復業迎客，桃園區漁會總幹事陳義成今天上午表示，預估解封第一個周休人潮出籠，該漁港假日海產街改徒步區、禁止車輛進入，魚貨直銷中心取消單雙分流管制，二樓餐飲店家仍不開放用餐，街上海產餐廳依規定復業。

竹圍漁港最近幾個周未假日爆發人潮，魚貨商家預料本周六日，人潮爆發更多，魚貨直銷中心攤家、海產街餐飲業紛紛準備迎接顧客，桃園區漁會調查，海產街10多家餐廳，大約一半復業，海產餐廳王姓業者表示，疫情以來2、3個月沒做生意，大都虧慘了，現在解封復業，業者一定會依政府防疫指引，配合用餐隔板、梅花座，及容留人數降載，大家還是會怕疫情， 配合降載做生意。

陳義成表示，二級降載，魚貨直銷中心維持人流管控、取消分流，二樓餐飲維持不開放，遊客配合防疫下，可選擇復業餐廳用餐，但仍會要求商家、遊客做好實名制、戴口罩、量體溫、消毒措施，降低群聚，安心出遊用餐。

桃園市大園區竹圍漁港解封第一個周休預估爆人潮，魚貨直銷中心市場取消單雙分流，採人流管控。記者曾增勳／攝影
桃園市大園區竹圍漁港解封第一個周休預估爆人潮，魚貨直銷中心市場取消單雙分流，採人流管控。記者曾增勳／攝影

桃園 疫情 餐飲業

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