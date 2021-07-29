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保護幼童 桃園幼教師已93%打市府補助快篩防疫物資經費

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市幼兒園教職員工疫苗注射率已經達93%，圖為先前打疫苗畫面。記者鄭國樑／攝影
桃園市幼兒園教職員工疫苗注射率已經達93%，圖為先前打疫苗畫面。記者鄭國樑／攝影

桃園市教育局今天表示，因應新冠肺炎疫情調降為二級警戒，已經公布幼兒園復課防疫措施指引，並協助教職員工接種疫苗已達93%；疫苗接種若未滿14天，則需提供3日內快篩陰性證明及接受每周定期快篩，快篩第1劑經費由市政府提供，協助各公私立幼兒園於疫情警戒等級調降後能順利復課，減輕家長照顧負擔。

教育局指出，為協助幼兒園順利復課與落實防疫工作，桃園市率先補助各公立、非營利及私立幼兒園購置用餐防疫隔板、快篩試劑及其他防疫用品等相關經費，依園所實際招生規模，分別補助1萬元、1萬5000元、2萬元，並額外補助尚未打疫苗和打疫苗未滿14天的教職員工快篩試劑第1劑，補助總經費830萬元。

桃園市長鄭文燦考量幼兒園復課需盤點與整備園內防疫物資，責成教育局今天在幸福國中發放快篩試劑，給沒打疫苗和打疫苗未滿14天的幼兒園，園所可以得直接領取快篩試劑第1劑，或申請快篩試劑補助經費每人300元，兩種方案擇一，以減輕幼兒園行政負擔。

教育局長林明裕說，教職員工生如果有1人確診，必須全園匡列採檢並停課14天，復課後教育局將會同衛生局實地輔導稽查，確保幼兒園維持防疫社交距離、降載容留人數、環境保持通風、加強消毒清潔、落實佩戴口罩、勤洗手等防疫管理措施，期望提供家長及幼生安心學習環境。

幼兒園 快篩 疫苗

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