國道2號大竹交流道常見回堵車龍 桃市提計畫改善有望

國道2號大竹交流道往青埔方向閘道口每逢假日必塞車，桃園市交通局向交通部高速公路局爭取改善，提出「國道2號大竹交流道改善工程」研究計畫，昨天獲高公局同意修正後通過，未來從國道2號到青埔地區車程可望縮短15到20分鐘。

桃園市長鄭文燦表示，青埔除了棒球長定期舉拜賽事，隨著OUTLET、IKEA、新光影城、Xpark水族館等場館進駐，國道2號大竹交流道塞車情況也日益嚴重，因此研擬改善方案。

交通局指出，目前大竹交流道往青埔方向只有平面道路，車流會經過中正東路，往往因為停等紅燈造成回堵，嚴重甚至回堵上高速公路，研究方案就是在往青埔方向閘道口新增高架路段，跨過中正東路再接平面道路，此方案除了能緩解車流，車程也可節省約15至20分鐘。

交通局指出，研究報告計算改善工程總經費約4.4億元，中央支應3.6億元、地方負擔7千9百萬餘元，計畫獲高公局修正後同意，後續細部規畫將由高公局研擬。

交通局長劉慶豐表示，研究案後續將由高公局啟動規劃設計，交通局也會積極協助辦理用地取得作業，加速工程發包進度，期望儘早開工。