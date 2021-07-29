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國道2號大竹交流道常見回堵車龍 桃市提計畫改善有望

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市交通局提出國道2號大竹交流道改善工程研究方案，昨天獲交通部高速公路局同意修正後通過，交流道往青埔方向的塞車問題解決有望。圖／交通局提供
桃園市交通局提出國道2號大竹交流道改善工程研究方案，昨天獲交通部高速公路局同意修正後通過，交流道往青埔方向的塞車問題解決有望。圖／交通局提供

國道2號大竹交流道往青埔方向閘道口每逢假日必塞車桃園市交通局向交通部高速公路局爭取改善，提出「國道2號大竹交流道改善工程」研究計畫，昨天獲高公局同意修正後通過，未來從國道2號到青埔地區車程可望縮短15到20分鐘。

桃園市長鄭文燦表示，青埔除了棒球長定期舉拜賽事，隨著OUTLET、IKEA、新光影城、Xpark水族館等場館進駐，國道2號大竹交流道塞車情況也日益嚴重，因此研擬改善方案。

交通局指出，目前大竹交流道往青埔方向只有平面道路，車流會經過中正東路，往往因為停等紅燈造成回堵，嚴重甚至回堵上高速公路，研究方案就是在往青埔方向閘道口新增高架路段，跨過中正東路再接平面道路，此方案除了能緩解車流，車程也可節省約15至20分鐘。

交通局指出，研究報告計算改善工程總經費約4.4億元，中央支應3.6億元、地方負擔7千9百萬餘元，計畫獲高公局修正後同意，後續細部規畫將由高公局研擬。

交通局長劉慶豐表示，研究案後續將由高公局啟動規劃設計，交通局也會積極協助辦理用地取得作業，加速工程發包進度，期望儘早開工。

國道 桃園 塞車

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