聽新聞
test
0:00 / 0:00
79歲獨居老婦在家跌倒難起身 緊急救護系統即時救援
苗栗縣79歲獨居的梁姓老婦日前不慎在廁所跌倒無法起身，但家中沒有其他家屬可協助，這時她想起家裡裝有獨居老人緊急救援通報系統，立即按下隨身壓扣鈕求救，救護通報中心人員接收到訊息，用擴音系統了解老人家的狀況後，立即通報救護車前往將梁姓老婦送醫，經醫師診治後順利恢復出院。
苗栗縣政府為避免獨居長者在家中發生意外卻無人知曉的憾事發生，2002年10月起委託大千慈善事業基金會辦理獨居老人緊急救援通報系統服務，至今年6月累計已超過4萬7000人次裝置緊急救援系統，並受理近1100次的緊急醫療事件。
大千慈善事業基金會主任吳明昌表示，當獨居長者在家中疾病發作或發生意外時可以按下按鈕，就能即時傳送至24小時救護通報中心，執勤人員透過語音系統了解狀況後，會立即通知救護車前往救援並盡速送醫；此外，通報中心也會確認長者是否每天有定時按下按鈕，回報一切正常。
梁姓老婦表示，一開始安裝系統時覺得沒多大用處，但經歷這次跌倒的意外後，她很慶幸自己有安裝，也很感謝救護通報中心的人員，在第一時間提供協助，否則子女都在外地工作，她跌倒在地不知何時才會被人發現。
大千慈善事業基金會指出，除了提供緊急救援服務，基金會也定期安排護理師及社工居家訪視，了解長輩健康狀況及社會資源需求，提供各項關懷服務。吳明昌表示，透過獨居老人緊急救援通報系統服務可讓長者在熟悉的住所居住，又能得到妥適照顧與協助，實現在地老化願望，想進一步了解獨居老人緊急救援通報系統，可洽諮詢電話037-357125#20106。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言