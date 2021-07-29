79歲獨居老婦在家跌倒難起身 緊急救護系統即時救援

苗栗縣79歲獨居的梁姓老婦日前不慎在廁所跌倒無法起身，但家中沒有其他家屬可協助，這時她想起家裡裝有獨居老人緊急救援通報系統，立即按下隨身壓扣鈕求救，救護通報中心人員接收到訊息，用擴音系統了解老人家的狀況後，立即通報救護車前往將梁姓老婦送醫，經醫師診治後順利恢復出院。

苗栗縣政府為避免獨居長者在家中發生意外卻無人知曉的憾事發生，2002年10月起委託大千慈善事業基金會辦理獨居老人緊急救援通報系統服務，至今年6月累計已超過4萬7000人次裝置緊急救援系統，並受理近1100次的緊急醫療事件。

大千慈善事業基金會主任吳明昌表示，當獨居長者在家中疾病發作或發生意外時可以按下按鈕，就能即時傳送至24小時救護通報中心，執勤人員透過語音系統了解狀況後，會立即通知救護車前往救援並盡速送醫；此外，通報中心也會確認長者是否每天有定時按下按鈕，回報一切正常。

梁姓老婦表示，一開始安裝系統時覺得沒多大用處，但經歷這次跌倒的意外後，她很慶幸自己有安裝，也很感謝救護通報中心的人員，在第一時間提供協助，否則子女都在外地工作，她跌倒在地不知何時才會被人發現。