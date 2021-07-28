培育文創青年團隊 桃園設計庫即日起進駐招募

桃園市青年局今年成立第4個創業基地「桃園設計庫」，空間達520坪，將培育扶植設計與創意工作者。即日起至9月15日開放進駐申請，預計9月試營運，10月底正式營運。

青年局近年活化中壢新明市場閒置空間，目前4、5樓是以AI人工智慧及機器人為主軸的「新明青年創業基地」。綜合規畫科科長黃泓家表示，新明市場6樓經重新整修，將規畫為桃園設計庫，提供設計創意工作者進駐，現場也利用色票、紙樣等工具打造成「設計材質牆」，是特色之一。

黃泓家表示，桃園設計庫有多功能互動教室、職人教室、會議室、共創交流區等空間，並提供百坪展場，讓設計科系學子及工作者策展。

此外，桃園設計庫將提供7個適合團隊入駐的「進駐辦公室」，以及10席適合自由接案工作者的「固定座位區」，不論是剛入行的新鮮人、已有經驗的自由接案者，或3人以上設計工作團隊，符合資格者均可申請，不過申請人或申請團隊成員中至少一人年齡須低於45歲，以鼓勵年輕人投入文創領域。