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桃園新屋福洲路淹水頻傳 市府啟動下水道改善工程

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園新屋區福洲路一帶經常淹水，桃園市水務局近已在該處進行雨水下水道工程，希望健全當地排水系統。圖／桃園市水務局提供
桃園新屋區福洲路一帶經常淹水，桃園市水務局近已在該處進行雨水下水道工程，希望健全當地排水系統。圖／桃園市水務局提供

桃園新屋區福洲路一帶經常淹水，市府水務局探究發現，主因是當地原本為農業區土地或非都市計畫用地，但近年過嶺都市計畫區開發興盛，變為高密度都市計畫用地，土地透水係數降低下，導致既有排水設施無法負荷。水務局近日已在該處進行雨水下水道工程，希望健全當地排水系統。

2019年5月17日午間一場強降雨，造成新屋區多地嚴重淹水，當時包括福興宮、新屋國小、蚵間、綠色隧道等地都淪陷，水淹最嚴重時甚至到膝蓋。水務局後來發現，主因是福洲二街周邊的灌溉取水堰使水位抬升，且暴雨期間既有福洲二街雨水下水道排水不順暢，加上地勢低窪，才加重淹水災情。

水務局表示，市府去年調整當地取水堰後，淹水情形已有改善；為健全當地排水系統基礎設施，今年度再籌編預算，進行福洲路雨水下水道工程，讓下水道系統足夠負擔都市計畫區未來持續開發，增加的地表逕流量。

該工程預計施作雨水下水道約240公尺，預計2022年3月完工。水務局表示，工程施工開挖將占用道路，施工期間為降低周邊居民、店家及交通影響，會採分段開挖施工，並於每日上下班尖峰時段由義交協助交通指揮，請市民體諒。

都市計畫 淹水 桃園

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