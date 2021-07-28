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為防疫盡力 桃市議員朱珍瑤攜手生機公司捐消毒劑

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市議員朱珍瑤（左）捐贈消毒劑給八德戶政事務所，為第一線的防疫工作人員加油打氣。圖／朱珍瑤服務處提供
桃園市議員朱珍瑤（左）捐贈消毒劑給八德戶政事務所，為第一線的防疫工作人員加油打氣。圖／朱珍瑤服務處提供

疫情管制降為二級，桃園市議員朱珍瑤考量公共場所與餐廳內用開放，家戶消毒需求大增，今與芬麗生技股份有限公司攜手捐贈次氯酸劑與酒精消毒噴槍給八德戶政事務所、八德衛生所及榮民之家等單位機構，同時也放了一批在服務處，供民眾登記取用。

朱珍瑤指出，新冠肺炎疫情爆發後，消毒成為重點防疫工作之一，此次準備的次氯酸劑共3千盒，每盒2包，每包可與自來水稀釋成5公升的消毒液，不僅通過美國、日本和台灣多國認證，殺菌率可達99.99%，也能減少瓶罐對環境的汙染。

朱珍瑤今前往八德戶政事務所、衛生所等地贈送次氯酸劑，為第一線的防疫工作人員加油打氣，同時也留一部分放在服務處，供民眾取用。她表示，由於消毒劑數量有限，如八德民眾或社區物業管委會有需求，可至服務處登記領取。

衛生所 疫情

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