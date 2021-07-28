桃園第四輪接種疫苗人數降載 鄭文燦：疫苗供應吃緊

桃園市第四輪疫苗接種計畫原先15萬人，但因中央配賦疫苗不足，降載到12萬7千人，目前社區接種站預約接種大致額滿，僅剩中壢、龍潭和大溪等地少數接種站仍有些許名額。市長鄭文燦表示，疫苗供應吃緊是共同情況，會盡量精準利用每支疫苗，已經預約接種的民眾權益不會受影響。

鄭文燦表示，桃園第四輪接種計畫原先預估能安排20萬人接種，但用38歲以上族群和前一輪未接種人數計算，數字下修到15萬人，後來考量疫苗配賦數量沒辦法服務那麼多人，因此又降載一次，僅開放12萬7千人預約。目前民眾預約情況很踴躍，全桃園僅剩8個接種站有少數名額，尚未預約的民眾請把握機會。

他也說，中央疫情指揮中心希望各縣市統計疫苗庫存要連同醫院診所的庫存一起計算，但部分政策執行有難度，以診所為例，不可能一瓶一瓶拿回來統計，最好做法應該是以衛生局和主要合約醫院剩餘的疫苗數量為主，然後以下一輪施打前的疫苗剩餘數量，作為配賦新疫苗的標準，假設桃園剩下4萬劑，中央就再補足8萬劑。

鄭文燦也認為，醫院有些庫存雖然還沒使用，但已經安排好接種計畫，此部分也應該排除在配賦疫苗的計算之外，以保障已預約民眾的權益。另外，桃園為鼓勵合約醫院接種疫苗，第一名接種疫苗超過10萬人的合約醫院將頒發特別獎金。