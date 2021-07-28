桃園供補習班7500份快篩劑 業者：只夠每人篩一次

桃園市補習班昨開始有條件開放，市府預計發放7500個快篩試劑給全市共1282家補習班。不過有業者直言，市府提供的試劑數量，大概只能讓每位老師和工作人員快篩1次，後續的快篩仍須自掏腰包購買試劑，每份試劑約300元，接下來每周都要快篩，對業者來說是一筆可觀的費用。

桃園市安排27、28、29日為補習班教職員工專案施打疫苗，希望讓業者順利復課。不過中壢補習班業者表示，桃園近期確診數相較全台偏多，因此短時間內仍不會復課，至少會持續觀望到8月9日。

業者指出，其實有將近一半的家長，都非常希望可以讓孩子回到補習班上課，一方面雙薪家庭照養負擔重，另也有父母管不動孩子，但目前擔憂的是，若小朋友回到補習班，密閉空間會有群聚風險，就算老師和工作人員都已經接種，打不到疫苗的小朋友對病毒還是一點抵抗力都沒有。

教育局規定補習班復課，除須定期快篩，容留人數也受限。李姓補習班主任表示，補習班預計下星期復課，但只會讓國小學生實體教學，國中生則依舊採線上進行，藉此分流，空出教室讓小朋友保持社交距離，一間教室大約只會容納10人，希望家長放心。

教育局長林明裕表示，補教業人員應盡速接種疫苗、定期快篩，並清楚張貼快篩結果；另補教場所應降低容留人數，每人需2.25平方公尺面積；補教場所須關閉無法通風的教室、每周全面消毒、座位固定、非該班學生不得進入教室、用餐需加裝隔板、用餐前後需清消，接送服務交通車人數降載一半等防疫措施；如補教機構出現1例確診案例，須立即停課14天。