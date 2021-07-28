聽新聞
test
0:00 / 0:00
平鎮棒球場園區半開放 議員：管理單位多卻管不好
桃園市議員黃敬平指出，民眾反映平鎮棒球場完工迄今公部門疏於維護管理，造成車輛至場內隨意停放，壓壞人行道鋪面及花圃。黃敬平今天邀集體育、教育、交通、區公所等單位會勘研議改善。
黃敬平指出，平鎮棒球場由體育局興建，完工驗收後移交給平鎮高中管理，但移交前的空窗期不僅權責劃分不清疏於維護，連綠帶土壤都已硬化，目前平鎮棒球場處在半開放的狀態，因為沒禁止人車進入，造成環境管理不易，場館外牆邊停滿車顯然沒管制也不依規定停放。
另外，體育局在棒球場設立的入口伸縮門、圍籬甚至沒申請雜項執照，髒亂等問題層出不窮，容易形成治安及環境髒亂隱憂。黃敬平也指出棒球場旁德育公園已經由區公所維護管理，但民眾反映公園內缺乏水源，造成許多植物枯死，區公所應加強澆灌。
體育局指出，入口伸縮拉門及圍籬正向建管處申請執照中，而人行道鋪面也會協助修復後交由區公所接管。
區公所表示，車輛違規停放人行道及花圃，公所將儘快設立牌面警示，做為警方執法告發之依據，而公園內草木易枯死的問題將請委外廠商加強澆灌，以及汰換耐旱植物改善。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言