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平鎮棒球場園區半開放 議員：管理單位多卻管不好

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
平鎮棒球場收縮門正趕辦雜項執照。記者鄭國樑／攝影
平鎮棒球場收縮門正趕辦雜項執照。記者鄭國樑／攝影

桃園市議員黃敬平指出，民眾反映平鎮棒球場完工迄今公部門疏於維護管理，造成車輛至場內隨意停放，壓壞人行道鋪面及花圃。黃敬平今天邀集體育、教育、交通、區公所等單位會勘研議改善。

黃敬平指出，平鎮棒球場由體育局興建，完工驗收後移交給平鎮高中管理，但移交前的空窗期不僅權責劃分不清疏於維護，連綠帶土壤都已硬化，目前平鎮棒球場處在半開放的狀態，因為沒禁止人車進入，造成環境管理不易，場館外牆邊停滿車顯然沒管制也不依規定停放。

另外，體育局在棒球場設立的入口伸縮門、圍籬甚至沒申請雜項執照，髒亂等問題層出不窮，容易形成治安及環境髒亂隱憂。黃敬平也指出棒球場旁德育公園已經由區公所維護管理，但民眾反映公園內缺乏水源，造成許多植物枯死，區公所應加強澆灌。

體育局指出，入口伸縮拉門及圍籬正向建管處申請執照中，而人行道鋪面也會協助修復後交由區公所接管。

區公所表示，車輛違規停放人行道及花圃，公所將儘快設立牌面警示，做為警方執法告發之依據，而公園內草木易枯死的問題將請委外廠商加強澆灌，以及汰換耐旱植物改善。

黃敬平（右2）納悶棒球場權責、管理單位多卻管不好。記者鄭國樑／攝影
黃敬平（右2）納悶棒球場權責、管理單位多卻管不好。記者鄭國樑／攝影
平鎮棒球場館外牆邊成了停車場，因為管理單位沒設置禁止停車告示，警方也無法取締。記者鄭國樑／攝影
平鎮棒球場館外牆邊成了停車場，因為管理單位沒設置禁止停車告示，警方也無法取締。記者鄭國樑／攝影

人行道 體育 桃園

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