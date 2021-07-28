周思齊球芽基金攜手苗栗企業 送關懷到泰安鄉

中華職棒象隊球員周思齊創辦的球芽基金，結合苗栗縣在地企業，昨天、今天分別送了2批防疫物資及乾糧到泰安鄉，協助抵抗疫情，並將乾糧提供給弱勢家庭與年邁、行動不便的獨居長者，希望藉此降低外出與群聚而遭到感染。

周思齊因2016年苗栗縣頭屋國小中職下鄉活動，與苗栗結緣，這次獲得謝其良代書事務所、群祐國際開發、群力房地產開發、卡羅企業及東海牙醫慢壘隊，捐贈白米、口罩與防疫物資，結合球芽基金準備的防護面罩、額溫槍及肌膚防護液，昨天、今天送往泰安鄉公所，鄉長劉美蘭代為接受，公所將分送弱勢家庭及獨居長者。