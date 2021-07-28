快訊

桌球／台灣男單第二人 林昀儒晉四強追平莊智淵紀錄

化學科難題解析／考題細、鑑別度高！補教估頂標降3分 這幾題小心陷阱（附完整試題）

滿月圓森林遊樂區維修 處女瀑布步道暫停開放

中央社 / 新竹縣28日電

林務局新竹林區管理處今天表示，為提供遊客安全的休憩環境，滿月圓國家森林遊樂區內步道，將分區維修，處女瀑布步道即日起至8月31日止因施工暫不開放。

新竹林區管理處指出，滿月圓國家森林遊樂區，有2座極富盛名的瀑布，因本區濕度常年較高，相關設施耗損快，這次將進行處女瀑布步道、滿月圓瀑布步道等維修。

新竹林區管理處表示，從滿足小橋至處女瀑布路段，即日起至8月31日止暫不開放；而滿月小橋至滿月圓瀑布則預計從9月1日至10月15日，暫停開放。

新竹林區管理處表示，此次因採分段分區進行維護工程，而在未施工路段，民眾可以依開放時間進入，同時提醒，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，實施入園人流管制，也請民眾遵守防疫措施。

新竹 森林遊樂區 疫情

延伸閱讀

110指考／新竹考區狀況平穩 未啟用發燒防疫考場

新竹光臨藝術節「隆恩圳燈區」3大絕美打卡點 30日開展

新竹老爺酒店 推奧運限定應援住房專案

DIY專屬泰雅風手環 五峰「泰雅苧麻的春天」明起報名

相關新聞

桃園沿海1140戶30日停水12小時 記得儲水備用

桃園市大園、蘆竹區3個里要停水了，市府經發局今天表示，台灣自水公司配合綠線捷運進行大園區坑路管線遷移工程施工，預定本月...

台13線頭屋、造橋段拓寬改善有譜 兩階段11億元辦理

地方人士殷盼的台13線苗栗縣頭屋鄉、造橋鄉交界處拓寬改善有譜，公路總局計畫2階段11億元明年起辦理，另台3線103公里到...

新竹光臨藝術節「隆恩圳燈區」3大絕美打卡點 30日開展

新竹光臨藝術節原訂7月初登場，因疫情緣故暫緩，隨著全國疫情警戒降為二級，新竹市長林智堅今天宣布，光臨藝術節的隆恩圳燈區3...

石門水庫園區調高入園車輛至800輛 高線也可以停車

水利署北區水資源局表示，因應中央流行疫情指揮中心調降疫情警戒標準至第二級，北水局依照指揮中心發布指引與參考鄰近風景區規範...

竹南科周邊幹管老舊 科東五路8月汰換300公厘新管

竹南科學園區內的部分自來水管線埋設已26年，且管線為塑膠材質，易受地震及車重影響而受損漏水，自來水公司趁目前疫情期間車流...

長者不會上網登記？ 竹縣開設疫苗預約服務專線協助

新竹縣政府即日起啟動「新竹縣政府COVID-19 疫苗預約服務中心」，除縣府提供預約電話03-6571919，13鄉鎮市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。