滿月圓森林遊樂區維修 處女瀑布步道暫停開放

林務局新竹林區管理處今天表示，為提供遊客安全的休憩環境，滿月圓國家森林遊樂區內步道，將分區維修，處女瀑布步道即日起至8月31日止因施工暫不開放。

新竹林區管理處指出，滿月圓國家森林遊樂區，有2座極富盛名的瀑布，因本區濕度常年較高，相關設施耗損快，這次將進行處女瀑布步道、滿月圓瀑布步道等維修。

新竹林區管理處表示，從滿足小橋至處女瀑布路段，即日起至8月31日止暫不開放；而滿月小橋至滿月圓瀑布則預計從9月1日至10月15日，暫停開放。

新竹林區管理處表示，此次因採分段分區進行維護工程，而在未施工路段，民眾可以依開放時間進入，同時提醒，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，實施入園人流管制，也請民眾遵守防疫措施。