快訊

物理科難題解析／計算題史上最多！補教曝兩道關鍵題解答（附完整試題）

直播／地方喊疫苗不夠「今日再配發」指揮中心下午2時說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台13線頭屋、造橋段拓寬改善有譜 兩階段11億元辦理

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
台13線苗栗縣頭屋鄉、造橋鄉交界處優先拓寬改善路段工程，8月5上午將辦理3場地方公聽會。記者范榮達／攝影
台13線苗栗縣頭屋鄉、造橋鄉交界處優先拓寬改善路段工程，8月5上午將辦理3場地方公聽會。記者范榮達／攝影

地方人士殷盼的台13線苗栗縣頭屋鄉、造橋鄉交界處拓寬改善有譜，公路總局計畫2階段11億元明年起辦理，另台3線103公里到104公里三灣鄉路段舊標線未磨除乾淨，造成機車打滑機士受傷事故，議員江村貴、禹耀東今天縣政總質詢關心，要求縣政府工務處、警察局等相關單位，重視並轉達心聲。

公路總局第二工程處苗栗工務段回應，台13線頭屋鄉、造橋鄉交界約4.7公里路段，原路寬約9公尺，計畫改善拓寬到18公尺，優先拓寬都市計畫區外3公里，總經費6.5億元，預定今年8月5上午10點在頭屋國小活動中心、

下午1點30分及3點30分在造橋鄉綜合活動中心，辦理3場公聽會，工程預定明年初招標。

此外，明德水庫特定區計畫區內約1.7公里，估計總經費約4.5億元，將會視經費辦理拓寬，至於台3線103公里到104公里舊標線未磨平，工務段今天、明天派員處理。

縣議會定期會今天總質詢，江村貴要求工務處長古明弘關心台13線拓寬改善工程進度，禹耀東則質詢縣警局長周煥興，禹耀東指出，他接獲反映，台3線103公里附近路面標線調整後，殘存的舊標線不平，造成機車打滑，釀成騎士受傷，有國家賠償問題。

周煥興答覆說，他約於二個星期前，率交通隊等相關單位人員，會勘台3線安全等問題，就發現舊標線刨除不平狀況，現場也有機車騎士向他反映，他認為安全疑慮，指示交通隊7月16日函文工務段建議改善，並增設號誌，增進交通安全。

台3線103公里到104公里苗栗縣三灣鄉路段舊標線未磨除乾淨，縣警局長周煥興日前率隊勘察，並指示函文工務段建議改善。圖／苗栗縣警局提供
台3線103公里到104公里苗栗縣三灣鄉路段舊標線未磨除乾淨，縣警局長周煥興日前率隊勘察，並指示函文工務段建議改善。圖／苗栗縣警局提供

警察 機車騎士

延伸閱讀

苗市建功地下道封閉快車道施工 警監控交通尖峰車流

不要讓「能者過勞」倒下來 苗縣議員為警察防疫爆量叫屈

台13甲、140縣道2種速限 徐耀昌：日夜一致60公里

建功地下道26日起封閉施工 開放建功街行車省4次轉彎

相關新聞

石門水庫園區調高入園車輛至800輛 高線也可以停車

水利署北區水資源局表示，因應中央流行疫情指揮中心調降疫情警戒標準至第二級，北水局依照指揮中心發布指引與參考鄰近風景區規範...

長者不會上網登記？ 竹縣開設疫苗預約服務專線協助

新竹縣政府即日起啟動「新竹縣政府COVID-19 疫苗預約服務中心」，除縣府提供預約電話03-6571919，13鄉鎮市...

大安溪新設水管橋及送水管工程 苗縣8鄉鎮市停水23小時

自來水公司辦理大安溪新設水管橋及鯉魚潭廠至大安溪800毫米口徑送水管改接工程，苗栗縣苑裡鎮、通霄鎮 、西湖鄉、後龍鎮、三...

台13線頭屋、造橋段拓寬改善有譜 兩階段11億元辦理

地方人士殷盼的台13線苗栗縣頭屋鄉、造橋鄉交界處拓寬改善有譜，公路總局計畫2階段11億元明年起辦理，另台3線103公里到...

新竹光臨藝術節「隆恩圳燈區」3大絕美打卡點 30日開展

新竹光臨藝術節原訂7月初登場，因疫情緣故暫緩，隨著全國疫情警戒降為二級，新竹市長林智堅今天宣布，光臨藝術節的隆恩圳燈區3...

竹南科周邊幹管老舊 科東五路8月汰換300公厘新管

竹南科學園區內的部分自來水管線埋設已26年，且管線為塑膠材質，易受地震及車重影響而受損漏水，自來水公司趁目前疫情期間車流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。