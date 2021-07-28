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台13線頭屋、造橋段拓寬改善有譜 兩階段11億元辦理
地方人士殷盼的台13線苗栗縣頭屋鄉、造橋鄉交界處拓寬改善有譜，公路總局計畫2階段11億元明年起辦理，另台3線103公里到104公里三灣鄉路段舊標線未磨除乾淨，造成機車打滑機士受傷事故，議員江村貴、禹耀東今天縣政總質詢關心，要求縣政府工務處、警察局等相關單位，重視並轉達心聲。
公路總局第二工程處苗栗工務段回應，台13線頭屋鄉、造橋鄉交界約4.7公里路段，原路寬約9公尺，計畫改善拓寬到18公尺，優先拓寬都市計畫區外3公里，總經費6.5億元，預定今年8月5上午10點在頭屋國小活動中心、
下午1點30分及3點30分在造橋鄉綜合活動中心，辦理3場公聽會，工程預定明年初招標。
此外，明德水庫特定區計畫區內約1.7公里，估計總經費約4.5億元，將會視經費辦理拓寬，至於台3線103公里到104公里舊標線未磨平，工務段今天、明天派員處理。
縣議會定期會今天總質詢，江村貴要求工務處長古明弘關心台13線拓寬改善工程進度，禹耀東則質詢縣警局長周煥興，禹耀東指出，他接獲反映，台3線103公里附近路面標線調整後，殘存的舊標線不平，造成機車打滑，釀成騎士受傷，有國家賠償問題。
周煥興答覆說，他約於二個星期前，率交通隊等相關單位人員，會勘台3線安全等問題，就發現舊標線刨除不平狀況，現場也有機車騎士向他反映，他認為安全疑慮，指示交通隊7月16日函文工務段建議改善，並增設號誌，增進交通安全。
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