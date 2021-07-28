新竹光臨藝術節「隆恩圳燈區」3大絕美打卡點 30日開展

新竹光臨藝術節原訂7月初登場，因疫情緣故暫緩，隨著全國疫情警戒降為二級，新竹市長林智堅今天宣布，光臨藝術節的隆恩圳燈區30日起開展，有3大必訪的絕美打卡點，展期至8月14日，將採線上預約制，每梯次限額500人，以做好防疫分流管控。

新竹光臨藝術節的隆恩圳燈區從東大路到民主路之間沿著隆恩圳水道與公園步行空間，展出來自澳洲、香港、荷蘭、日本及台灣等國際藝術家共8件作品，也結合林蔭環境打造各具特色的光影藝術，有飛舞水圳的蜻蜓、榕樹下發出唯美光芒的燈牆、林蔭間再現日出時分的霧氣步道，營造豐富的視覺燈光饗宴，近月布展已吸引民眾目光。

林智堅也特別分享3處打卡點，第1是由香港「WHITEGROUND」團隊打造的「The Wishing Field光圳」，由3千條LED燈管組成，與下方隆恩圳水道波浪相輝映，當風吹過時，光源還會隨之調整，在漆黑間閃爍、遠望過去宛如整片絕美稻浪。

第2是由無數白色羽毛組成的「Big Bang大飛彈」，由台灣「有用主張UxU Studio」團隊設計，在藍色燈光襯托下，宛如是撞擊地面前一刻被凝結在空中，給民眾無限視覺衝擊。

第3是日本藝術家島田正道創作的「You Can't Catch Me豆娘」，在圳邊裝設24座模擬豆娘姿態的燈具，觀展時會先發現棲息於柵欄上的發光豆娘，若接近這些燈具就會依序亮起，營造豆娘飛離的動畫效果，栩栩如生。

竹市都發處指出，新竹光臨藝術節-隆恩圳燈區採線上預約、免費參觀，展期7月30日至8月14日，每天分2梯次參觀，為晚上7時至8時30分、與晚上8時30分至10時，各限額500名，連結將於今晚7點在市長林智堅臉書公布，歡迎民眾把握機會上網預約。