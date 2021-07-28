石門水庫園區調高入園車輛至800輛 高線也可以停車

水利署北區水資源局表示，因應中央流行疫情指揮中心調降疫情警戒標準至第二級，北水局依照指揮中心發布指引與參考鄰近風景區規範，調整石門水庫園區今天起適度解封，入園小客車車輛調增至800輛、機車200輛總量管制，同時開放坪林、高線及大灣坪管制站，達管制車輛數後採一出一進，中線管制站仍維持封閉。

石門水庫石門園區入園時間從早上8點到下午5點，晚上7點前遊客須離開園區。遊客進入園區仍應落實全程配戴口罩、維持社交安全距離，環翠樓服務中心僅提供取用飲水、諮詢服務，並限制3人以下進入，且須量測額溫及實聯制；園區街頭藝人、參訪、導覽解說及活動場地等申請仍維持暫不開放，以利控管園區防疫措施。

石門水庫園區因為腹地廣有許多風景可以欣賞，還有環湖遊艇觀光客多，過去在假日經常是桃園遊客人數最高的風景區，1天可以達到2萬多甚至超過3萬人次。