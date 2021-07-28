竹南科周邊幹管老舊 科東五路8月汰換300公厘新管

竹南科學園區內的部分自來水管線埋設已26年，且管線為塑膠材質，易受地震及車重影響而受損漏水，自來水公司趁目前疫情期間車流減少的時機，預定8月2日進場辦理園區周邊科東五路的汰換管線工程，工期預計約1個月；水公司強調，全新管線完工後可大幅降低漏水，減少水資源浪費，除穩定民生用水水壓及水質外，放大口徑後也能確保未來用水量成長之需。

自來水公司第三區管理處指出， 苗栗縣竹南科學園區土地面積159公頃，民國88年動工後提供多元的就業機會，使得竹南鎮成為科技重鎮之一；水公司在園區內的部分自來水管線於1995年埋設，管材為塑膠管，這段管線易受地震及車重影響而受損漏水，加上園區周邊快速發展，導致用水成長迅速並影響該區用水穩定，但因位於園區及頂埔國小學區周邊，平時道路車流量大且上下班人潮多，沒有合適時機進行管線汰換工程。

三區處指出，近來疫情趨緩降為二級警戒，但園區周邊車流仍尚未回歸，水公司趁疫情期間加速辦理夜市、市場、學區及園區等區域的管線汰換工程，把握時機向鎮公所及科管局協調取得路證，預定8月2日至9月6日進場辦理園區周邊科東五路（至頂埔國小）汰換管線工程，將原本埋設的150公厘口徑老舊塑膠管，抽換為口徑300公厘的球狀石墨延性鑄鐵管，不僅耐震能力較高，且耐用年限可達40年以上，沿線用戶管線將會同時更換用戶外線至水表前。