疫情警戒2級不鬆懈 苗栗縣3大親子公園暫不開放

全國疫情警戒降至2級，許多家長想帶小朋友外出「放風」，苗栗縣3大親子公園屬戶外場域卻仍未開放。縣府表示，考量開放式場域人流不易管制，3大親子公園全都暫時不開放。

苗栗縣政府水利處今天指出，全國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒27日起調降至2級，許多民眾詢問，是否可帶小朋友前往親子公園遊憩，經評估後，因公園場域常有跨區域、以及不特定多數人共同使用，不易與他人保持社交距離，甚至有近距離接觸不特定人的疑慮，因此決議仍不開放。

水利處表示，公園均非單一出入口，人流不易管制，為避免人潮跨區移動，導致疫情擴散，將延長「暫停開放公園內相關設施」，後續開放情形，將視疫情狀況，做滾動式調整。

苗栗縣長徐耀昌指出，儘管全國疫情有逐漸趨緩的情況，但仍有潛在危險性，呼籲鄉親若非必要，還是應避免外出，別讓戶外空間成為防疫漏洞，平常仍然要做好戴口罩、勤洗手、保持社交距離，才能阻斷病毒傳播，早日恢復正常生活。