長者不會上網登記？ 竹縣開設疫苗預約服務專線協助

新竹縣政府即日起啟動「新竹縣政府COVID-19 疫苗預約服務中心」，除縣府提供預約電話03-6571919，13鄉鎮市也同步設置預約專線，若長者或有不會操作預約平台的民眾，都可來電線上協助「意願登記」與「預約登記」，歡迎民眾多加利用。

縣長楊文科表示，此預約專線最高可開設10條，目前規畫5條，將視服務量能而定，預約專線僅提供系統操作服務，衛教、疫情問題仍請洽1922或縣府衛生局，意願登記需鄉親提供「姓名、身分證號、健保卡號、手機號碼、疫苗種類與接種區域」。

民政處指出，新竹縣COVID-19疫苗預約服務中心除專人值班，遇到忙碌時有預備人力因應，並專人處理各種遇到問題；值班人員受過教育訓練，接收到的個人資料絕對保密，不會外洩。

另外，因中央疫苗到貨時間不一定，服務中心值班人力依中央預約平台開啟的時間調整，尤其高齡長者第二劑疫苗即將施打，縣府已準備待續，連同13鄉鎮市公所、戶政事務所同步開設服務專線。

民政處也提醒，18歲以上民眾上網意願登記截止時間是8月2日中午12點以前，請趕快上網登記，不會操作可洽詢縣府預約服務專線。