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大安溪新設水管橋及送水管工程 苗縣8鄉鎮市停水23小時
自來水公司辦理大安溪新設水管橋及鯉魚潭廠至大安溪800毫米口徑送水管改接工程，苗栗縣苑裡鎮、通霄鎮 、西湖鄉、後龍鎮、三義鄉、銅鑼鄉、公館鄉、通霄鎮烏眉里及苗栗市部分地區，8月4 日上午9點起至5日上午8點止將停水23小時，水公司請用戶及早儲水備用。
水公司第三區管理處指出，為穩定苗栗地區供水，自來水公司辦理這項工程並配合停水施工，停水區域用戶約1萬8914戶，停水時間及區域如下：
(一)8月4日(周三)上午9點起至8月5日(周四)上午8點止，共停水23小時。 停水區域包括苑裡鎮、通霄鎮(烏眉里除外) 、西湖鄉(二湖村、三湖村、四湖村、湖東村、金獅村)、後龍鎮(中和里、南港里、福寧里、龍坑里) 等地區，用戶數約9100戶。
(二)8月4日(周三)上午9點起至8月5日(周四)上午2點止，共停水17小時。停水區域包括三義鄉、銅鑼鄉、公館鄉等全鄉鎮、西湖鄉(湖東村、二湖村、三湖村、金獅村除外)、通霄鎮烏眉里、苗栗市(南勢里、高苗里、新英里、福麗里、水源里5里) 等地區，用戶數約9814戶。
水公司提醒，停水地區用戶請留意及提早儲水備用，並配合節約用水，小心火燭；停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。
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