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防堵疫情入校園 民代建議投標營養午餐得先接種疫苗

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市議員陳治文認為防堵疫情進入校園，營養午餐招標應設門檻，要求廠商員工均打過疫苗（示意圖）。記者陳俊智／攝影
桃園市議員陳治文認為防堵疫情進入校園，營養午餐招標應設門檻，要求廠商員工均打過疫苗（示意圖）。記者陳俊智／攝影

桃園今天執行國中教師及補教老師疫苗接種專案，市長鄭文燦上午視察接種情況，預計月底接種率能達到30%，同時也呼籲一般民眾踴躍接種；另外，距離9月開學僅剩數周，桃園市議員陳治文認為營養午餐招標應規範投標廠商的員工都接種過疫苗。鄭文燦表示，學校廚工已納入這一波疫苗接種計畫，而團膳業者有相關防疫規範，會陸續發布。

桃園市國中教師疫苗接種計畫今天在龍安國小、青埔國中、大溪高中和平鎮高中進行，預計明天換高中教師接種，而補教老師則在國立體育大學綜合體育館和陸軍專科學校實施，補教專案將持續到29日。

鄭文燦表示，疫情警戒今天降為二級，許多場館恢復營運，各級學校也將在9月開學，市府辦理學校教職員工和補教專案疫苗接種，目的就是替身處教育工作第一線人員提供安全的保護網，讓校園等場所逐步恢復正常運作。今天接種站除了本國教師以外，也可以看到不少外籍教師報名。

民進黨籍議員陳治文也關心校園接種疫苗問題，她認為提供營養的團膳廠商防疫措施及辦法也不容忽視，建議各校辦理營養午餐招標應注意配送時間，招標門檻也加設團膳業者員工都接種過疫苗等條件，確保學生健康安全。

對此，鄭文燦表示團膳業者有相關防疫規範，已經陸續發布，而學校廚工則有納入這一波校園接種計畫，且大部分的人都已經接種。

疫苗 鄭文燦 桃園

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