苗62線崩塌段搶通 縣府：進出泰安鄉仍盡量繞道

苗栗縣通往泰安溫泉區重要道路苗62線2公里處6月底發生土石崩塌，道路中斷，經緊急搶修完成暫時性改善，今天恢復通行，縣府提醒坍方處仍具風險，建議盡量繞行替代道路。

苗62線是苗栗縣大湖鄉通往泰安鄉重要道路，也是泰安鄉主要對外連絡道路，6月30日深夜，苗62線2K+100處路段，因梅雨沖刷，造成50餘公尺的邊坡崩塌，坍方崩落巨石砸毀路面及護岸，導致交通中斷，日據時代修築流經路面下方的穿窿圳亦遭落石損毀長約72公尺，影響大湖地區約50公頃農田灌溉。

苗栗縣政府工務處指及大湖鄉公所緊急搶修，期間一度遇烟花颱風攪局，歷經近1個月來清運崩落土石、臨時擋土支撐、穿窿圳修復、道路鋪面改善等，今天恢復通行。

縣府工務處表示，雖經臨時性搶修，但坍方處後續仍需辦理坡面整治災害復建，進行全面修復，近期地震頻繁且山區午後易出現降雨發生落石，建議用路人於這段期間要進入泰安山區，盡量繞行南清聯絡道路（興南道） 經泰安國中小進出泰安地區。

縣府指出，後續復建工程包括噴漿、護坡工程、裝設防落石網、預警設施及道路、護岸工程等，約需新台幣4200餘萬元，將待公路總局派員現勘並核定後，辦理發包作業，為配合復建工程亦將申請經濟部水利署第2河川局同意從河岸開闢約2.7公里便道，約需1200萬元，施工期間人車暫由便道通行，以利進行復建工程。