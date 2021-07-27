石門水庫水源特定區都計通盤檢討5場說明會 把握發言權

桃園市變更石門水庫水源特定區計畫（第二次通盤檢討）7月21日起公開展覽30天，市政府8月起安排5場地方說明會。市議員陳治文今天指出，石門水庫都市計畫20多年未檢討，地方發展和民眾權益都受影響，總算盼到通盤檢討和說明會，希望政府未來能做到發展和權益兼顧，檢討後的計畫不再是絆腳石。

5場地方說明會分別為8月10日上午10點及下午2點大溪區公所禮堂，8月11日上午10點30分、下午2點在復興區長興社區活動中心，8月12日上午10點龍潭區公所會議室。

陳治文指出，石門水庫現有的都市計畫有許多地方不合理，像1998年就劃設相關停車場用地卻長期未徵收開闢，地主卻要負擔較高的稅賦。

還有，石門水庫以阿姆坪、石門大壩及薑母島等地區為主要觀光發展地區，位處環湖公路沿線大灣坪地區臨近水庫集水區範圍，屬生態導向遊憩性質，根本沒有大量停車需求，地方一直要求全面檢討調整停車場用地面積，並維護當地民眾居住權益，卻沒有被政府重視。

另外，大灣坪多數民眾長期居住於此，最早可以溯源到日據時代就居住於此地，政府劃設停車場用地連帶影響民眾居住權益，看不見停車場也沒有適當的住宅建地，無法維護在地鄉親居住權益，好不容易進入第二次都計通盤檢討，希望這次能徹底解決所有問題消除民怨。