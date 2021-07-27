配撥疫苗比預估少1萬多劑 苗栗接種站及診所預約急喊停

公費疫苗預約平台疫苗第4輪今天開始預約，預計7月30日開打，苗栗縣衛生局呼籲38歲以上民眾上網預約，登記至7月29日中午12點止，但衛生局也強調，因中央宣布配撥的疫苗量不足，7月27至29日將暫停縣內大型疫苗接種站與診所的預約，第4輪民眾這3天上平台要預約30日至8月6日施打，將只能預約到衛生所、合約醫院施打。

苗栗縣衛生局指出，苗栗縣至7月26日止累計接種12萬6350人次，疫苗接種使用率達88.6%，18歲以上人口 疫苗覆蓋率為27.4%；公費疫苗預約平台疫苗第4輪將於7月30日開打，請民國72年次以前民眾上網預約，預約登記期程至7月29日中午12點截止。

衛生局表示，第4輪可接種疫苗為AZ，預計7月30日至8月6日施打，目前全縣第4輪民眾意願登記數已達2萬9943人，但今早中央公布配撥苗栗縣的疫苗為1萬4100劑，預計7月28日配撥4900劑、8月4日配撥9200劑，因中央配撥疫苗數量不足，所以今起至29日這3天暫停大型疫苗接種站設站與診所的接種預約服務，第4輪民眾要施打，目前僅衛生所、合約醫院可預約。

衛生局指出，縣府24日宣布符合施打第2劑疫苗資格的民眾不用上平台，可直接與縣內醫療院所預約施打，但中央今天宣布配撥的疫苗數與縣內差了1萬多劑，因此目前也必須喊停，至於已完成預約者將不受影響。

苗栗縣今天維持零確診，累計本土549例、境外13例，其中3例死亡。衛生局指出，24日通報銅鑼鄉新增3歲女童案15649確診個案，為避免社區感染，阻斷傳染鏈，縣府7月29日下午1點30分至下午4點將於銅鑼鄉銅鑼工業區太平洋醫材舊廠址設置戶外快篩站，預估篩檢200人次。