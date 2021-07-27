睽違678天 鯉魚潭水庫達滿水位溢流

主要供應苗栗及台中地區用水的鯉魚潭水庫，5月底水位一度快見底，所幸經梅雨鋒面、夏季陣雨加上烟花颱風助攻，今天達到滿水位自然溢流，距上次滿庫溢流已有678天。

經濟部水利署中區水資源局指出，鯉魚潭水庫自108年9月18日滿庫後，水位開始下降，去年5月蓄水率降至當年最低約30%，雖曾一度拉回至86%，但自去年7月後，集水區降雨量不如預期，且無颱風入侵帶來大量降雨，鯉魚潭水庫首次出現豐水期未滿庫情形。

今年5月29日鯉魚潭水庫水位降至245.53公尺，接近呆水位，蓄水率跌至0.95%，創下水庫啟用29年以來最低，幾乎快要見底；所幸後來5月底及6月上旬幾波梅雨鋒面報到，下起及時雨，水位開始上升。

鯉魚潭水庫管理中心主任鍾清源表示，歷經數波梅雨鋒面、7月夏季典型氣候雷陣雨助攻，以及烟花颱風外圍環流帶來集水區降雨挹注，水庫水位今天上午到達滿水位300公尺，滿溢的水從鋸齒堰溢洪道自然溢流，這一幕已暌違678天。