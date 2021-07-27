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桃園中原營區打造文創基地 預計2022年竣工

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市府對新設中原車站周邊土地推動「中原營區舊址活化」，此區域鄰近中壢工業區與中原大學，同時保留19棟庫房群老建築。圖／桃園市工務局提供
桃園市府對新設中原車站周邊土地推動「中原營區舊址活化」，此區域鄰近中壢工業區與中原大學，同時保留19棟庫房群老建築。圖／桃園市工務局提供

因應桃園中壢中原營區搬遷及鐵路地下化，市府對新設中原車站周邊土地推動「中原營區舊址活化」，此區域鄰近中壢工業區與中原大學，同時保留19棟庫房群老建築，打造以文化創意、藝術展演等產業為主的專區，未來結合中原大學的學術資源，促進產學合作交流，推動產業升級與創新。

市府規畫於現中原營區設置中原車站，經協調以徵收方式取得區段徵收範圍內土地。市府工務局長賴宇亭表示，本案計畫範圍東以普忠路、西以乙種工業區、南以台鐵鐵路、北以省道中華路二段為界，總重畫面積約10.98公頃，總經費約4億463萬元。

工程包含新闢道路總長約838公尺、設置2座滯洪池、新增公園1座、妥善人行步道、大牛欄支渠護岸更新及改道、污水管線及管線地下化、自來水管線及共同管道工程、照明路燈與景觀植栽整合工程等，預計2022年下半年竣工。

本次區段徵收開發案，文化局將其中19棟庫房活化利用為文化保留區，推動文化創意產業進駐，辦理藝術展覽、數位表演。文化局文創影視科長郭俊麟表示，初期將活化北側10棟為示範區，未來結合大學院校及科技產業資源，配合文化部創造文創產業群聚效應，達到產業升級、轉型的目的。

桃園市府對新設中原車站周邊土地推動「中原營區舊址活化」，此區域鄰近中壢工業區與中原大學，同時保留19棟庫房群老建築。圖／桃園市工務局提供
桃園市府對新設中原車站周邊土地推動「中原營區舊址活化」，此區域鄰近中壢工業區與中原大學，同時保留19棟庫房群老建築。圖／桃園市工務局提供

文創產業 鐵路地下化 區段徵收

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