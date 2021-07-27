警戒調降二級 新竹美術館、241藝術空間辦城市聯展

全國疫情警戒調降為二級，新竹市文化局各藝文展館開放現場入館，美術館與241藝術空間29日起將聯合展出「本草城市新竹：以淺山海作為方法」展覽，將以「城市美術館」群概念，用跨兩館的尺幅從不同的歷史縱深，重新審視揉雜閩南、客家、眷村、原住民、新住民的竹市。市府提醒，疫情雖有趨緩，但民眾仍要注意防疫，戴口罩、勤洗手。

文化局表示，目前民眾進入藝文展館須全程配戴口罩，採單一出入口總量管制，室內展館依據館舍面積大小計算人流容量上限，同時段人流不受100人限制。團體預約參觀者，單一時段以50人為上限，但仍暫停預約導覽活動。展場禁止使用穿戴式、互動式、觸控式展示設施。

竹市各藝文展館目前有一系列展覽，玻璃工藝博物館即日起至10月3日展出「光影-鄭木連玻璃創意展」及「融合-陳民翊、鄭銘梵玻璃藝術展」，鄭木連、陳民翊與鄭銘梵三位玻璃藝術家分別代表三個創作世代，他們的作品風格迥異卻又極具特色，在玻璃藝術的範疇中嘗試各種可能性，創造出令人驚嘆的視覺饗宴。

眷村博物館目前展出「眷村好女子」特展，從女性的視角，觀見早期在眷村的女性，如何適應新的生活環境，努力扶持家庭及善用資源，以及穩定當時社會的貢獻與價值。展期至12月5日止。